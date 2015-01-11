2020-12-25YEKT06:00:00 | Губерния В Челябинской области в рамках нацпроекта «Образование» открыли Центр оценки профессионального мастерства педагогов Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области









В Челябинске состоялось открытие «Центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов». Теперь воспитатели детских садов, учителя школ, преподаватели учреждений профессионального образования и руководители образовательных организаций смогут пройти независимое профтестирование и определить пробелы и недостающие навыки в своей работе. После получения педагогом информации о профессиональных результатах, он сможет пройти обучение в «Центре непрерывного повышения профессионального мастерства», который был открыт 30 сентября. Оба центра являются частью регионального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование».Оценка профессионального уровня осуществляется по инициативе самого педагога, который может обратиться в центр, если, например, недоволен своими профессиональными результатами или для проверки уровня знаний перед прохождением аттестации.«Наш центр сегодня дополняет ту систему учительского роста, которая выстраивается в Челябинской области. Для начала учитель получает рекомендации по совершенствованию своей работы, узнает слабые стороны. После оценки педагог получает рекомендации, где он может улучшить свои навыки, таким образом, центр осуществляет для обратившегося специалиста профессиональную навигацию. После определения наиболее эффективного формата обучения учитель уже в центре повышения профмастерства получает квалифицированную помощь и устраняет свои профессиональные дефициты. Все очень логично. Помимо нашего спутника по проекту с нами будут работать партнеры: Региональный центр оценки качества и информатизации образования, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», с которым мы подписали соглашение сегодня и ряд других. И здесь важно будет наладить очень тесную связь. Наша совместная работа поможет создать для педагогов области ориентиры, стандарты и инструменты, в которых они очень нуждаются в стремительно меняющейся профессиональной сфере», – рассказывает директор центра оценки профессионального мастерства педагогов Иван Боровых.Цифровая трансформация затронула все сферы жизни Челябинской области. Учителя просто вынуждены опережать время и приобретать навыки, которые раньше считались необходимыми только специалистам узких и инновационных сфер. Несмотря на свой консерватизм, образовательная сфера в большинстве своем начала работать в соцсетях. Педагоги освоили все мессенджеры, которые на сегодня предлагает цифровая индустрия. Поэтому такой навык, как работа с обновлениями, изучение возможностей социальных сетей, стал еще одним оцениваемым качеством в профессиональной копилке педагога. Для того, чтобы образование было качественным, недостаточно просто оснастить школы современным оборудованием, необходимо научить учителей с ним работать и мыслить на опережение, в перспективе.Елена Коузова, первый заместитель министра образования и науки Челябинской области: «Я поздравляю своих коллег и всю Челябинскую область с открытием центра. Очень хорошее и интересное событие сегодня для системы образования региона. Мы давно не открывали такие не типовые учреждения. Обычно мы открываем образовательные организации, где обучаем подрастающее поколение. А здесь совсем другая история. И тем она интереснее для профессионалов. Новый центр предоставляет возможность системе образования развиваться, оценивать свои возможности, искать и находить правильный профессиональный путь развития, даже развивать профессиональную эстетику. Это я говорю, глядя на то современное, удобное и стильное пространство, в котором мы находимся». В штате открывшегося центра – 9 человек: 2 административных работника, 3 эксперта, 2 тьютора и вспомогательный персонал. Аудитории оборудованы по принципу многофункциональности. К примеру, лекторий может служить учебной аудиторией, стать зоной для коворкинга или помещением для проведения иных мероприятий любого формата. Кабинеты для сертификации педагогов оборудованы современными системами видеонаблюдения, удобными рабочими местами. Отметим, что оба центра оформлены в соответствии с единым фирменным стилем, оснащены самой современной техникой для обучения слушателей и проведения процедур сертификации.«С помощью этого центра мы очень надеемся поменять сознание наших педагогов. Это уникальная организация, которая призвана изменить подход к оценке деятельности учителя. На первом месте здесь не просто профтестирование или прохождение экзамена, важнее создать систему поддержки для каждого учителя, особенно тех педагогов, кто испытывает какие-то затруднения в работе или стремится углубить свои знания, усовершенствовать навыки, стать настоящим профессионалом», – начальник управления общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина. Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской областиВ Челябинске состоялось открытие «Центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов». Теперь воспитатели детских садов, учителя школ, преподаватели учреждений профессионального образования и руководители образовательных организаций смогут пройти независимое профтестирование и определить пробелы и недостающие навыки в своей работе. После получения педагогом информации о профессиональных результатах, он сможет пройти обучение в «Центре непрерывного повышения профессионального мастерства», который был открыт 30 сентября. Оба центра являются частью регионального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование».Оценка профессионального уровня осуществляется по инициативе самого педагога, который может обратиться в центр, если, например, недоволен своими профессиональными результатами или для проверки уровня знаний перед прохождением аттестации.«Наш центр сегодня дополняет ту систему учительского роста, которая выстраивается в Челябинской области. Для начала учитель получает рекомендации по совершенствованию своей работы, узнает слабые стороны. После оценки педагог получает рекомендации, где он может улучшить свои навыки, таким образом, центр осуществляет для обратившегося специалиста профессиональную навигацию. После определения наиболее эффективного формата обучения учитель уже в центре повышения профмастерства получает квалифицированную помощь и устраняет свои профессиональные дефициты. Все очень логично. Помимо нашего спутника по проекту с нами будут работать партнеры: Региональный центр оценки качества и информатизации образования, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», с которым мы подписали соглашение сегодня и ряд других. И здесь важно будет наладить очень тесную связь. Наша совместная работа поможет создать для педагогов области ориентиры, стандарты и инструменты, в которых они очень нуждаются в стремительно меняющейся профессиональной сфере», – рассказывает директор центра оценки профессионального мастерства педагогов.Цифровая трансформация затронула все сферы жизни Челябинской области. Учителя просто вынуждены опережать время и приобретать навыки, которые раньше считались необходимыми только специалистам узких и инновационных сфер. Несмотря на свой консерватизм, образовательная сфера в большинстве своем начала работать в соцсетях. Педагоги освоили все мессенджеры, которые на сегодня предлагает цифровая индустрия. Поэтому такой навык, как работа с обновлениями, изучение возможностей социальных сетей, стал еще одним оцениваемым качеством в профессиональной копилке педагога. Для того, чтобы образование было качественным, недостаточно просто оснастить школы современным оборудованием, необходимо научить учителей с ним работать и мыслить на опережение, в перспективе., первый заместитель министра образования и науки Челябинской области: «Я поздравляю своих коллег и всю Челябинскую область с открытием центра. Очень хорошее и интересное событие сегодня для системы образования региона. Мы давно не открывали такие не типовые учреждения. Обычно мы открываем образовательные организации, где обучаем подрастающее поколение. А здесь совсем другая история. И тем она интереснее для профессионалов. Новый центр предоставляет возможность системе образования развиваться, оценивать свои возможности, искать и находить правильный профессиональный путь развития, даже развивать профессиональную эстетику. Это я говорю, глядя на то современное, удобное и стильное пространство, в котором мы находимся». В штате открывшегося центра – 9 человек: 2 административных работника, 3 эксперта, 2 тьютора и вспомогательный персонал. Аудитории оборудованы по принципу многофункциональности. К примеру, лекторий может служить учебной аудиторией, стать зоной для коворкинга или помещением для проведения иных мероприятий любого формата. Кабинеты для сертификации педагогов оборудованы современными системами видеонаблюдения, удобными рабочими местами. Отметим, что оба центра оформлены в соответствии с единым фирменным стилем, оснащены самой современной техникой для обучения слушателей и проведения процедур сертификации.«С помощью этого центра мы очень надеемся поменять сознание наших педагогов. Это уникальная организация, которая призвана изменить подход к оценке деятельности учителя. На первом месте здесь не просто профтестирование или прохождение экзамена, важнее создать систему поддержки для каждого учителя, особенно тех педагогов, кто испытывает какие-то затруднения в работе или стремится углубить свои знания, усовершенствовать навыки, стать настоящим профессионалом», – начальник управления общего образования Министерства образования и науки Челябинской области AzAzA 2020-12-25YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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