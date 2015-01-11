В мире отмечают католическое Рождество

Сегодня, 25 декабря, празднуется Рождество по григорианскому календарю.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

В этот день верующие празднуют рождение младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии. Согласно христианскому вероучению, Сын Божий родился в Вифлееме. Именно сюда пришли Дева Мария и ее супруг Иосиф для участия в переписи населения, которую проводил царь Иудеи, Ирод Великий. Рождение Мессии в Вифлееме было предсказано пророком Михеем более чем за семь веков до самого события. Рождение Иисуса описано двумя евангелистами – апостолами Матфеем и Лукой.

Разные даты Рождества (25 декабря или 7 января) объясняются разными системами летоисчисления (григорианский и юлианский календари).

Почему не вполне верно называть Рождество «католическим»? В ТАСС объяснили: потому что Рождество сегодня празднуют не только католики, но и протестанты, живущие по григорианскому календарю, а также 11 из 15 Поместных православных церквей мира, которые придерживаются новоюлианского календаря, совпадающего с григорианским.

А Рождество, которое принято называть «православным», в ночь на 7 января отмечают четыре Православные церкви: Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская. Также в это время Рождество празднуют афонские монастыри, живущие по юлианскому календарю, а также многие католики восточного обряда (например, Украинская греко-католическая церковь) и часть российских протестантов.

СИМВОЛЫ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ

На Рождество также принято дарить друг другу подарки. В основу этой традиции легло описанное в Евангелие событие: три волхва, пришедшие поклониться Младенцу Иисусу, поднесли дары – золото, ладан и смирну.

Символом праздника считается установленное и наряженное в домах дерево ели. Эта традиция зародилась еще у германских народов, где ель считалась символом жизни и плодородия. В символике Рождества ель трактуется как древо рая и вечной жизни, которую верующий обретает через Нового Адама – Иисуса Христа.

https://dostup1.ru/society/V-mire-otmechayut-katolicheskoe-Rozhdestvo_132903.html