2020-12-25YEKT13:00:00 | Губерния В Троицке 362 семьи переедут в новостройку из аварийных домов Источник: Пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области









В Троицке по программе переселения из аварийного жилья в новые десятиэтажные дома переедет 362 семьи. В пятницу, 25 декабря, обладателями новых квартир стали первые 88 человек. Заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын и глава города Александр Виноградов вручили им ключи от нового жилья, сообщает пресс-служба областного министерства строительства и инфраструктуры.

«Средства на новые дома были выделены после визита в Троицк губернатора области Алексея Текслера в мае 2019 года. Строительство завершено в достаточно короткий срок. Правительство региона совместно с городской администрацией проработает вопрос с подъездными путями к новостройкам. Хочется пожелать, чтобы в новых домах вам жилось счастливо», – отметил заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын.Во дворе домов обустроены детская и спортивная площадки. Особенностью проекта стала синхронизация мероприятий по благоустройству общественных пространств, объектов социальной сферы и спорта, а также учли мнения жителей города.«Сегодня для Троицка знаменательный день. При поддержке губернатора и правительства Челябинской области в кратчайшие сроки, меньше чем за два года, были построены для троичан два дома. Уверен, что на благоустроенной территории в новых теплых и комфортных квартирах вам будет уютно жить со своими семьями. Поздравляю вас с этим событием! Желаю в Новом году жильцам многоквартирных домов благополучия, взаимопонимания и здоровья», – поздравил счастливых собственников Александр Виноградов.Земельный участок для строительства многоквартирных домов был выбран в новом развивающемся микрорайоне города. Застройщик также разработает проектно-сметную документацию на благоустройство набережной в микрорайоне. Реализация проекта запланирована в 2021 году. На территории лицея № 17 планируется реконструкция стадиона для организации физкультурно-оздоровительного комплекса под открытым небом.В пешеходной доступности от строящихся домов планируется проведение капитального ремонта центральной детской библиотеки, разрабатывается проект благоустройства проспекта Неплюева с широким бульваром, велодорожкой и различными малыми архитектурными формами.Цветовые решения фасадов были выбраны жителями города с помощью областного интернет-портала «Активный житель 74». Ведется работа по разработке проектно-сметной документации на развитие транспортной и пешеходной инфраструктуры микрорайона.Жители переезжают не просто в отдельно стоящие дома, а в микрорайон, где уже есть инфраструктура, которая будет развиваться и в дальнейшем.«На протяжении семи лет мы ждали, что нас переселят из аварийного жилья. Сегодня наконец сбылась наша мечта. В преддверии Нового года мы получили благоустроенные, светлые и уютные квартиры в новых домах, спасибо за эту возможность», – поделилась эмоциями жительница Татьяна Карасева.Два дома для переселения граждан из аварийного жилья возвели благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Стоимость проекта составила более 416 миллионов рублей.«По федеральному проекту перед регионом поставлена задача расселить до 1 сентября 2025 года все многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Предстоит расселить 188,03 тыс. кв. м, в новое жильё смогут переехать более 10 тысяч человек», – отметил замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Евгений Курилов.Но выполнять программу уже сейчас удаётся ускоренными темпами. Так, по региональному проекту на территории Челябинской области в 2020 году расселили больше аварийного жилья, чем планировали. В регионе расселить около 34,35 тыс. кв. м аварийного жилья (2,25 тыс. человек) взамен ранее утвержденных плановых показателей – 22,47 тыс. кв.м. (1,24 тыс. чел.). Объем финансирования составил 2 162,4 млн рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ – 522,24 млн рублей. Источник: Пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской областиВ Троицке по программе переселения из аварийного жилья в новые десятиэтажные дома переедет 362 семьи. В пятницу, 25 декабря, обладателями новых квартир стали первые 88 человек. Заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын и глава города Александр Виноградов вручили им ключи от нового жилья, сообщает пресс-служба областного министерства строительства и инфраструктуры.«Средства на новые дома были выделены после визита в Троицк губернатора области Алексея Текслера в мае 2019 года. Строительство завершено в достаточно короткий срок. Правительство региона совместно с городской администрацией проработает вопрос с подъездными путями к новостройкам. Хочется пожелать, чтобы в новых домах вам жилось счастливо», – отметил заместитель губернатора Челябинской области.Во дворе домов обустроены детская и спортивная площадки. Особенностью проекта стала синхронизация мероприятий по благоустройству общественных пространств, объектов социальной сферы и спорта, а также учли мнения жителей города.«Сегодня для Троицка знаменательный день. При поддержке губернатора и правительства Челябинской области в кратчайшие сроки, меньше чем за два года, были построены для троичан два дома. Уверен, что на благоустроенной территории в новых теплых и комфортных квартирах вам будет уютно жить со своими семьями. Поздравляю вас с этим событием! Желаю в Новом году жильцам многоквартирных домов благополучия, взаимопонимания и здоровья», – поздравил счастливых собственников.Земельный участок для строительства многоквартирных домов был выбран в новом развивающемся микрорайоне города. Застройщик также разработает проектно-сметную документацию на благоустройство набережной в микрорайоне. Реализация проекта запланирована в 2021 году. На территории лицея № 17 планируется реконструкция стадиона для организации физкультурно-оздоровительного комплекса под открытым небом.В пешеходной доступности от строящихся домов планируется проведение капитального ремонта центральной детской библиотеки, разрабатывается проект благоустройства проспекта Неплюева с широким бульваром, велодорожкой и различными малыми архитектурными формами.Цветовые решения фасадов были выбраны жителями города с помощью областного интернет-портала «Активный житель 74». Ведется работа по разработке проектно-сметной документации на развитие транспортной и пешеходной инфраструктуры микрорайона.Жители переезжают не просто в отдельно стоящие дома, а в микрорайон, где уже есть инфраструктура, которая будет развиваться и в дальнейшем.«На протяжении семи лет мы ждали, что нас переселят из аварийного жилья. Сегодня наконец сбылась наша мечта. В преддверии Нового года мы получили благоустроенные, светлые и уютные квартиры в новых домах, спасибо за эту возможность», – поделилась эмоциями жительница.Два дома для переселения граждан из аварийного жилья возвели благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Стоимость проекта составила более 416 миллионов рублей.«По федеральному проекту перед регионом поставлена задача расселить до 1 сентября 2025 года все многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Предстоит расселить 188,03 тыс. кв. м, в новое жильё смогут переехать более 10 тысяч человек», – отметил замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области.Но выполнять программу уже сейчас удаётся ускоренными темпами. Так, по региональному проекту на территории Челябинской области в 2020 году расселили больше аварийного жилья, чем планировали. В регионе расселить около 34,35 тыс. кв. м аварийного жилья (2,25 тыс. человек) взамен ранее утвержденных плановых показателей – 22,47 тыс. кв.м. (1,24 тыс. чел.). Объем финансирования составил 2 162,4 млн рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ – 522,24 млн рублей. AzAzA 2020-12-25YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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