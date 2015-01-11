Внутренние тренеры и HR-специалисты челябинских предприятий повысили квалификацию в «Школе тренеров» ФЦК

Представители более десятка предприятий Челябинской области стали участниками третьей ежегодной образовательной конференции «Школа тренеров Производительность.рф 2020». Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».В этом году Федеральный центр компетенций провёл её в онлайн-формате, что позволило привлечь больше участников, чем обычно. 50 спикеров из крупнейших компаний России и 748 сотрудников предприятий-участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в течение трех дней знакомились с лучшими практиками в области организации и проведения обучения, обменивались опытом и примерами внедрения инструментов бережливого производства на своих предприятиях.Челябинскую область представили сотрудники ЗАО «Уралбройлер», ОАО «ЧМЗ», ООО «ОЗЭУ», ООО «ПКЗ «Дубровский», ООО «Равис - птицефабрика сосновская», ООО МПК «Ромкор», ООО НТЦ «Приводная техника», ООО ПКФ «Политранс» и других предприятий, а также эксперты Регионального центра компетенций. Он создан и работает на базе Фонда развития промышленности Челябинской области для реализации мероприятий нацпроекта.
«Я недавно стала внутренним тренером на нашем заводе, поэтому мне особенно интересно было попасть на сессию, где обсуждалась специфика обучения. Нам дали много полезной и очень нужной информации о том, как правильно проводить тренинги, выстраивать процесс обучения, а, главное, как замотивировать сотрудников, объяснить им, что все внедряемые изменения – к лучшему. Мне запомнилась лекция об основных требованиях, предъявляемых к успешному тренингу. Чтобы система заработала, и люди начали ею пользоваться, крайне важно знать правильный алгоритм действий», - делится впечатлениями начальник отдела стандартизации сертификации ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Елена Поберей.За три дня в «Школе тренеров» прошло 58 онлайн-мероприятий: мастер-классов, обсуждений, презентаций. Каждый выбирал интересующие именно его уроки и выступления из пяти параллельных сессий: «Инструменты бережливого производства», «Управление внедрением», «Финансы», «Персонал» и «Тренер».«Я большую часть времени провёл на мастер-классе «Тренер». Основной акцент там был сделан на компетенциях в области бережливых технологий, организации и проведения обучения, вовлечения сотрудников в процесс постоянных улучшений.Невероятно интересно и полезно перенимать опыт людей, которые ведут тренерскую деятельность долгие годы, наступили на этом пути уже на все возможные грабли и сейчас могут уберечь более молодых коллег от аналогичных ошибок. Много времени в «Школе» посвятили и актуальной теме вебинаров и дистанционного обучения. Такие мероприятия востребованы и важны для поддержки и развития производственных систем на наших региональных предприятиях» - отмечает эксперт челябинского РЦК Радик Антонян.Кроме того, участникам тренинга рассказали об изменениях в нацпроекте, которые будут введены уже в следующем году. Среди них – смена его названия на «Производительность труда»и изменение списка участвующих отраслей. Так, вместо жилищно-коммунальных хозяйств к нацпроекту смогут присоединиться предприятия торговли. Отменяются ограничения по выручке в 30 млрд рублей, поэтому участие в нацпроекте станет доступным для крупнейших компаний страны. Но нижняя планка входа повышается с нынешних 400 млн рублей до 800 млн рублей. Подробнее об изменениях в нацпроекте можно прочитать здесь***Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) - оператор национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) - единственный сертифицированный ФЦК оператор, системно реализующий проекты по повышению производительности труда в Челябинской области. Под руководством экспертов РЦК полный комплекс необходимых для внедрения у себя на предприятиях бережливого производства знаний и навыков получило уже 120 сотрудников промышленных предприятий региона.