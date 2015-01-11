Челябинская область получит 800 млн. руб. на дорожный проект в 2021 году.

В 2021 году Челябинская область получит 800 млн рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – распоряжение о выделении финансовых средств из федерального бюджета уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Эти деньги будут направлены на реконструкцию Ленинградского моста в Челябинске (390 млн рублей), капитальный ремонт путепровода по ул. 9 Мая в Магнитогорске (220 млн) и модернизацию улично-дорожной сети в Магнитогорске, а именно на строительство подъездных путей к парку «Притяжение» (190 млн).
https://dostup1.ru/finance/Chelyabinskaya-oblast-poluchit-800-mln-na-dorozhnyy-natsproekt-v-2021-godu_132965.html