Областные спасатели в новогодние каникулы обеспечивают безопасность жителей и гостей Южного Урала на популярных туристических маршрутах

С 31 декабря по 10 января, на популярных туристических маршрутах ПП «Иремель» и НП «Таганай» организованы спасательные посты.Каждый год в новогодние праздники здесь наблюдается массовый наплыв любителей активного отдыха из всех уголков страны и даже зарубежья. Поисково-спасательные группы будут дежурить круглосуточно, оперативно выезжая к нуждающимся в помощи людям. В поисковых и спасательных работах применяются снегоходы с эвакуационными средствами, комплекты специального и медицинского оборудования. Кроме того, сотрудники областной службы будут следить за режимом учета туристов, проводить профилактические беседы о правилах безопасности во время восхождения и давать рекомендации по экипировке.