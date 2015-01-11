Давайте делать праздник вместе: волонтеры округа приглашают жителей принять участие в новогодних акциях

Заниматься благотворительностью и делать кого-то счастливым — это совсем не трудно.

До Нового года остается чуть меньше недели. В пандемию, когда традиционные елки и празднества, по понятным причинам, уходят в онлайн˗формат, дарить жителям праздник берутся волонтеры.

Добровольцы Озерского городского округа под руководством членов Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», при поддержке депутатов Собрания депутатов делают добрые дела.

16 декабря в рамках инста-шоу «ДоброVol» волонтеры Озерска посетили воспитанников каслинского детского дома. Дед Мороз, Снегурочка и лесные друзья провели для ребят игровую программу у новогодней елки и конечно же подарили подарки, которые помогли собрать неравнодушные люди нашего города. ИП Кошева А. Ю предоставила нашим волонтерам новогодние открытки.

25 декабря волонтерами была произведена разгрузка новогодних подарков для детей инвалидов и детей из малообеспеченных семей. 120 коробок подарков ждут ребят в комплексном центре.

С 25 марта стартовала международная акция «С Новым годом, ветеран!». Хороший поступок можно совершить и не даря подарок. Посылом добра могут стать несколько теплых, искренних слов другому человеку, написанных от руки на открытке достать из почтового ящика послание с пожеланиями счастья в Новом году приятно любому человеку. Такие открытки не случайно хранят годами. В рамках акции ветераны Великой Отечественной войны Озерского городского округа (пос. Метлино и Новогорный) получат поздравительные открытки со словами благодарности и лучшими пожеланиями в Новом году. Акция продлится до 30 декабря.

26 и 27 декабря в некоторых озерских дворах для ветеранов войны, тружеников тыла, а также для всех жителей были украшены елки. Украшения для елок собирали сами ребята, часть игрушек любезно предоставлены магазином постоянных распродаж «Галамарт».

В выходные дни декабря проведена уборка у одиноко проживающего ветерана войны. Весь год ребята волонтеры заботились о Петре Ильиче. То, что могло стать разовой акцией – уборка к Дню Победы переросло в постоянную заботу и уход.

В эти дни была организована и оказана помощь семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. Собрана одежда, предметы первой необходимости, продуктовые наборы. А депутат по округу передал большой вкусный продуктовый набор многодетной семье.

Волонтеры округа приняли участие в благотворительном онлайн-забеге, организованном волонтерами Росатома. Полученные километры были обменяны на деньги, которые будут потрачены для покупки подарков медицинскому персоналу, работающему в «красной зоне».

#НовогоднийМандарин – акция, собравшая большое количество улыбок. Мандарины волонтеры меняли на улыбки и поздравления с Новым годом.

Совместно с волонтерами СМИК был объявлен конкурс «Елка во дворе» самые активные участники будут награждены 30 декабря. Уже сегодня получены видеоролики с поздравлениями и фото с украшенным символом нового года.

Праздничное настроение помогли создать депутаты Сергей Гергенрейдер, Андрей Кузнеченков, Сергей Орлов, Антон Караваев

Волонтеры, выступившие в роли добрых волшебников: из Молодежной палаты при Собрании депутатов, студенты ОТИ НИЯУ МИФИ, Содружество активных детей (МОУ ДОД ДТДиМ, пос. Новогорный), Общественной волонтерской организации СМИК (Союз молодежных инициативных команд ДТДиМ).

Если вы еще не присоединились к добровольцам, приглашаем принять участие в следующих акциях:

- Челлендж #Спасибо2020

У каждого, кто зайдет на сайт https://новыйгод.мывместе2020.рф/ есть прекрасная возможность помочь поздравить тех, кто находится далеко! Порадовать как можно больше жителей нашей прекрасной страны, отправив подарок, не выходя из дома. Создать Новогоднюю сказку и присоединиться к новогодней команде добра.

Скажите «СПАСИБО!» своим близким людям, друзьям, врачам, педагогам, соседям и всем, кто рядом с вами.

Запишите видеообращение с благодарностью дорогим людям, которых порой мы оставляем без внимания. Выложите его в своих социальных сетях с хештегом: #спасибо2020. Рассказ можно сопроводить личной историей взаимодействия с такими людьми, примером его помощи и добросовестным отношением к профессии.

- Акция «Тайный Дед Мороз»

Правила просты:

В детстве каждый писал письма Деду Морозу, делясь самыми заветными мечтами. Сегодня у любого есть возможность стать настоящим зимним волшебником, подарить другим чудо и новогоднее настроение. Для того чтобы стать участником акции «Тайный Дед Мороз»! нужно:

1. Зарегистрироваться на сайте https://новыйгод.мывместе2020.рф/

2. Заполнить информацию о себе

3. Дождаться, пока система определит получателя вашего подарка

4. Отправить поздравление своему тайному другу

Сроки проведения мероприятия с 14 декабря 2020 по 10 января 2021 года.

- Флешмоб #НовогодниеОкна – это Всероссийский конкурс для школьников объявленный сообществом «Большая Перемена» и Российским движением школьников. Для этого нужно украсить окна своей квартиры, дома или офиса в новогоднем стиле и опубликовать фото оформленных окон с хэштэгом #НовогодниеОкна

Новогодние каникулы с «Большой Переменой»

25 декабря 2020 – 10 января 2021

В дни новогодних каникул в сообществе конкурса «Большая перемена» ВКонтакте школьников ожидают ежедневные мастер-классы, совместные квизы, челленджи и конкурсы, прямые эфиры со звездами, актерами, блогерами, журналистами и спортсменами. Ведущими стримов выступят финалисты конкурса «Большая перемена».

31 декабря «Большая перемена» вместе со всей страной отпразднует «Новый Год Больших перемен». Онлайн-вечеринка пройдет с 22:00 до 01:00 в сообществе конкурса «ВКонтакте», в шоу-концерте примут участие российские звезды, КВН-щики, стэндап-комики и сами конкурсанты «Большой перемены».

Принять участие можно зарегистрировавшись на сайте https://новыйгод.мывместе2020.рф/

Наши добровольцы убеждены в том, что быть волонтером – значит отдавать часть своего времени, сердца, души – участию в социально значимых моментах людей, окружающих нас и нуждающихся в нашей поддержке и заботе. Ребята знают, что доброта, милосердие, умение сопереживать чувствам других людей создают основу человеческого счастья так нужного в наше сложное время. Давайте делать праздник вместе!

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/45425/