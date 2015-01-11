«Молодежь Южного Урала» подводит итоги года

В Instagram @molodezh74 рассказывают, скольким южноуральцам помогли волонтеры, чем занимались студенческие отряды, какие достижения у челябинских КВНщиков и сколько человек обучились диджитал на встречах «Медиасреды». В аккаунте пишут и о других некоммерческих организациях, а главное – показывают их работу «изнутри» с помощью интервью в Stories.Редакция уже рассказала о достижениях «Молодежного ресурсного центра»
. Так, Центр поддержки добровольчества
поработал в 2020 с более чем 21 000 активистами (800 человек из них – во время акции «Мы Вместе»). Ребята организовали 58 мероприятий. А всего на Южном Урале поддержку от ребят получили более 6 500 человек.Отдел молодежных инициатив создал Центр продюсирования проектов «СВОИ»
, провел 13 образовательных событий и прочитал 24 лекции в муниципалитетах о социальном проектировании. А летом специалисты отправили на всероссийские и международные мероприятия 611 южноуральцев.Что касается редакции портала и ее проекта «Медиасреда»
, то команда провела 27 образовательных мероприятий, приняла 1 988 заявок, но участниками стали 985 человек. Уникальными пользователями молодежь74.рф
стали 10 213, а профилей в соцсетях – 163 396 человек. Самым крупным проектом стал форум о новой медиакультуре «Мёд»
, который прошел в конце ноября и собрал рекордное количество заявок – 819.В этом году Челябинский областной студенческий отряд
занимался благоустройством парков и скверов, бойцы все лето работали на стройках, пляжах, детских лагерях и т.д. Особую поддержку студенты совместно с другими неравнодушными южноуральцами оказали во время пандемии: развезли 10 000 продуктовых наборов, обработали 1 719 вопросов в call-центре Минздрава, раздали 20 000 многоразовых защитных масок и собрали 2 000 продуктовых наборов вместе с фондом «Русь».«Проектный лекторий»
в 2020 стал социальным проектом, который вышел на коммерческую деятельность. С помощью пяти онлайн-курсов о продвижении проектов, организации мероприятий и построении бренда ребята помогли южноуральцам профессионально прокачаться даже на карантине.Центральная Уральская лига КВН
провела 10 игр и организовала онлайн-марафон #уралкарантин во время пандемии. По итогам комедийных соревнований детская команда «Козырь» приглашена в телепроект «Детский КВН» на СТС, 2 челябинские команды прошли в финал телевизионных лиг. «Город N» занял первое место в 1/2 и 1/4 финала Первой лиги в Уфе, а «Евразия» сыграла в 1/4 и в 1/2 финала Международной лиги КВН и оба раза прошла в следующий этап напрямую. Финал для обеих команд состоится в 2021 году.В конце года, по традиции, в Челябинской области отметили талантливую молодежь. Южноуральцев наградили на Молодежной ассамблее: ими стали больше 53 стипендиата Губернатора и 10 обладателей премии Поляничко.Отметим, рассказы о подведении итогов года в других некоммерческих организациях Южного Урала можно почитать в ленте @molodezh74
. Это Поисковое движение России
по Челябинской области, инклюзивный клуб «Наше место»
, Российское движение школьников
и др. А в Stories аккаунта можно посмотреть «живые» и интерактивные интервью с представителями организаций. Редакция портала будет выкладывать контент вплоть до 31 декабря 2020 года.