2020-12-29YEKT11:00:00 | Губерния На Южном Урале впервые провели аутотрансплантацию стволовых клеток Источник: пресс-служба ЧОДКБ









В Челябинской областной детской клинической больнице впервые на Южном Урале провели аутотрансплантацию стволовых клеток 12-летней пациентке с онкологическим заболеванием.Аутотрансплантация периферических гемопоэтических стволовых клеток – это медицинская технология, применяемая в гематологии и онкологии, при злокачественных заболеваниях крови и злокачественных солидных новообразованиях.«Аутотрансплантация проводится в два этапа, – рассказала заместитель главного врача ЧОДКБ, руководитель Центра детской онкологии и гематологии, доктор медицинских наук, профессор Ирина Спичак. – На первом идет заготовка клеток пациента. Их собирают с помощью специального сепаратора, а далее смешивают с криопротектором и постепенно охлаждают до -270. Какое-то время эти клетки хранятся в азоте при этой же температуре».На втором этапе пациенту проводят 1-2 супервысокодозных курса химиотерапии, от которой вместе с опухолевыми клетками погибает и кроветворение пациента. Вот в этот момент заготовленные ранее стволовые клетки размораживают и вводят пациенту. Собственные клетки пациента быстро восстанавливают утраченное кроветворение без реакций отторжения трансплантата. Для пациента процедура изъятия и переливания стволовых клеток проходит безболезненно. Первая в Челябинской области пациентка все этапы перенесла удовлетворительно.Для Челябинской области эта процедура долгожданная. Проведение трансплантации в регионе позволит избежать множества проблем и осложнений у тех пациентов, которые ранее были вынуждены ехать на трансплантацию в Москву или Санкт-Петербург. Также отметим, что запланированное строительство нового хирургического корпуса ЧОДКБ позволит проводить эту процедуру чаще, а возможно и для детей из других регионов.«Это значимое событие не только для нашей больницы, но и огромный шаг вперед для нашей области. Челябинск стал пятым регионом в России, который освоил эту технологию для детей. Это трудная и сложная работа, в которой нашу больницу поддерживает Министерство здравоохранения Челябинской области. Благодаря мультидисциплинарному подходу многопрофильной клиники и слаженной работе подразделений центра под руководством профессора Спичак – первый опыт аутотрансплантации сложился удачно. У ребенка снова работает собственное кроветворение, показатели крови улучшаются, девочка чувствует себя хорошо», – рассказала главный врач ЧОДКБ Галина Киреева. Источник: пресс-служба ЧОДКБВ Челябинской областной детской клинической больнице впервые на Южном Урале провели аутотрансплантацию стволовых клеток 12-летней пациентке с онкологическим заболеванием.Аутотрансплантация периферических гемопоэтических стволовых клеток – это медицинская технология, применяемая в гематологии и онкологии, при злокачественных заболеваниях крови и злокачественных солидных новообразованиях.«Аутотрансплантация проводится в два этапа, – рассказала заместитель главного врача ЧОДКБ, руководитель Центра детской онкологии и гематологии, доктор медицинских наук, профессор. – На первом идет заготовка клеток пациента. Их собирают с помощью специального сепаратора, а далее смешивают с криопротектором и постепенно охлаждают до -270. Какое-то время эти клетки хранятся в азоте при этой же температуре».На втором этапе пациенту проводят 1-2 супервысокодозных курса химиотерапии, от которой вместе с опухолевыми клетками погибает и кроветворение пациента. Вот в этот момент заготовленные ранее стволовые клетки размораживают и вводят пациенту. Собственные клетки пациента быстро восстанавливают утраченное кроветворение без реакций отторжения трансплантата. Для пациента процедура изъятия и переливания стволовых клеток проходит безболезненно. Первая в Челябинской области пациентка все этапы перенесла удовлетворительно.Для Челябинской области эта процедура долгожданная. Проведение трансплантации в регионе позволит избежать множества проблем и осложнений у тех пациентов, которые ранее были вынуждены ехать на трансплантацию в Москву или Санкт-Петербург. Также отметим, что запланированное строительство нового хирургического корпуса ЧОДКБ позволит проводить эту процедуру чаще, а возможно и для детей из других регионов.«Это значимое событие не только для нашей больницы, но и огромный шаг вперед для нашей области. Челябинск стал пятым регионом в России, который освоил эту технологию для детей. Это трудная и сложная работа, в которой нашу больницу поддерживает Министерство здравоохранения Челябинской области. Благодаря мультидисциплинарному подходу многопрофильной клиники и слаженной работе подразделений центра под руководством профессора Спичак – первый опыт аутотрансплантации сложился удачно. У ребенка снова работает собственное кроветворение, показатели крови улучшаются, девочка чувствует себя хорошо», – рассказала главный врач ЧОДКБ AzAzA 2020-12-29YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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