Озерские полицейские подвели итоги операции «Район»

25 декабря на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки, сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители Администрации и собрания депутатов Озерского городского округа, народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 4 граждан по подозрению в совершении преступлений.

Выявлено 91 административное правонарушение, из них в области дорожного движения – 27, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность –21, за иные правонарушения – 43.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 15 мест концентрации правонарушителей. Всего за операцию было проверено 303 лица подучетной категории, из них 15 лиц, состоящих под административным надзором, 111 лиц - состоящих на профилактических учетах.

Полицейские совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Озерского городского округа посетили по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах с целью проверки условий их проживания. Всего было посещено 68 подучетных подростков и 42 родителей, отрицательно влияющих на детей. Выявлено 6 фактов неисполнения обязанностей по воспитанию детей. 1 факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему.

Проверено 20 объектов торговли (4 торговые точки, реализующие табачную продукцию, 10 торговых точек - алкогольную). Фактов реализации бестабачной продукции (снюсов) не выявлено.

Проверены места реализации деревьев хвойных пород, выявлено 1 правонарушение по ч.3 ст. 8.28 КоАП РФ (продажа пихты, не имея на торговой точке документов: ДКП, аттестат торговой точки).

Совместно с сотрудниками ФПС (МЧС) проверено 4 места реализации пиротехнических изделий, правонарушений не выявлено.

Сотрудниками Госавтоинспекции совместно с сотрудниками ГОСП проверено 26 транспортных средств, выписано 4 извещения о явке в ОГОСП.

Кроме того, участковыми уполномоченными полиции проведена профилактическая работа с гражданами в жилом секторе. Полицейские раздавали жителям профилактические листовки и рассказали о наиболее распространенных способах совершения мошеннических действий и мерах по их недопущению.

Подобные мероприятия полиция проводит на постоянной основе.