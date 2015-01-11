2020-12-30YEKT13:00:00 | Губерния В Челябинской области восстановят права дольщиков ещё шести проблемных домов Источник: Пресс-служба Губернатора и Правительства Челябинской области









В Челябинской области будут удовлетворены права дольщиков ещё шести проблемных домов. Такое решение принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков. Три дома будут достроены, дольщики ещё трёх получат денежные компенсации, сообщает пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.Тема восстановления прав участников долевого строительства находится на особом контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Совместная работа правительства региона, областного минстроя и Фонда защиты прав дольщиков привела к положительным результатам в 2020 году: Фонд принял решение по 31 проблемному дому в Челябинской области. По остальным объектам работа будет продолжена в новом 2021 году. Предстоит восстановить права дольщиков ещё 18 долгостроев.«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил конкретную задачу перед региональным правительством – на Южном Урале должны быть решены проблемы каждого дольщика. Глава региона держит эту работу на личном контроле. Совместно с Фондом в этом году мы восстановили права более 2 665 дольщиков, в следующем году продолжим сотрудничество, на 2021 год у нас большие планы», – подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.Накануне Нового года Фонд принял решение по объектам 26 субъектов РФ, среди которых и Челябинская область. Наблюдательный совет принял решение достроить два дома застройщика ООО «Речелстрой» (дома №3. 34 и 3.18) и один дом застройщика ООО «Уралстрой» (Копейск, Чаадаева,79). Компенсации получат дольщики одного дома застройщика ООО «Речелстрой» (дом №3.20) и двух домов застройщика ООО «Проект Парковый-1» (Копейск, Проспект Победы 48б). Таким образом, будут восстановлены права 586 пострадавших дольщиков.Подробная информация по принятым в отношении объектов решениям размещена на сайте Фонда защиты прав граждан по адресу: фонд214.рф, в карточках объектов. Источник: Пресс-служба Губернатора и Правительства Челябинской областиВ Челябинской области будут удовлетворены права дольщиков ещё шести проблемных домов. Такое решение принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков. Три дома будут достроены, дольщики ещё трёх получат денежные компенсации, сообщает пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.Тема восстановления прав участников долевого строительства находится на особом контроле губернатора Челябинской области. Совместная работа правительства региона, областного минстроя и Фонда защиты прав дольщиков привела к положительным результатам в 2020 году: Фонд принял решение по 31 проблемному дому в Челябинской области. По остальным объектам работа будет продолжена в новом 2021 году. Предстоит восстановить права дольщиков ещё 18 долгостроев.«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил конкретную задачу перед региональным правительством – на Южном Урале должны быть решены проблемы каждого дольщика. Глава региона держит эту работу на личном контроле. Совместно с Фондом в этом году мы восстановили права более 2 665 дольщиков, в следующем году продолжим сотрудничество, на 2021 год у нас большие планы», – подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области.Накануне Нового года Фонд принял решение по объектам 26 субъектов РФ, среди которых и Челябинская область. Наблюдательный совет принял решение достроить два дома застройщика ООО «Речелстрой» (дома №3. 34 и 3.18) и один дом застройщика ООО «Уралстрой» (Копейск, Чаадаева,79). Компенсации получат дольщики одного дома застройщика ООО «Речелстрой» (дом №3.20) и двух домов застройщика ООО «Проект Парковый-1» (Копейск, Проспект Победы 48б). Таким образом, будут восстановлены права 586 пострадавших дольщиков.Подробная информация по принятым в отношении объектов решениям размещена на сайте Фонда защиты прав граждан по адресу: фонд214.рф, в карточках объектов. AzAzA 2020-12-30YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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