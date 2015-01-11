В преддверии Нового года в больнице Миасса запускают современное оборудование и награждают медработников

В Городской больнице № 3 города Миасса готовят к запуску новый ангиограф Philips стоимостью 65 миллионов рублей. Проинспектировать ход установки и работы новейшего аппарата в больницу прибыл заместитель министра здравоохранения региона Евгений Ванин.«Подобное оборудование в области у нас есть на базах первичных сортировочных отделений и региональных сосудистых центров. Новое, современное, удобное для работы врачей и комфортное для пациентов. Более того, эту программу мы будем продолжать, в следующем году ещё несколько установок поступят в медицинские организации Челябинской области», – отметил Евгений Ванин.



Это уже второй подобный аппарат в больнице. Рентген-хирургическое отделение здесь появилось в 2013 году. Это позволило проводить коронароангиографию и стенирование сердца на месте, без посещения областного центра. До 2021 года в рентген - хирургическом отделении больницы проводилось более 2700 коронароангиографий и более 1300 стентирований. В 2021 году специалисты в Миассе смогут оказывать помощь жителям прикреплённых территорий одновременно в двух операционных.Порадовали перед Новым годом в Миассе и медицинских работников третьей больницы благодарственным письмами. Шесть специалистов получили награды от Законодательного собрания Челябинской области.

Но самый приятный сюрприз - ключи от новой трёхкомнатной квартиры сегодня подарили молодому хирургу Ангаджи Алдухову.

Врач работает в больнице почти год, но уже успел зарекомендовать себя как отличный специалист и среди пациентов, и среди коллег.



«Знаете, он очень перспективный молодой человек! Недавно закончил медицинский ВУЗ, очень думающий, грамотный, интересующийся. Его наставник, заведующая отделением, часто отмечает его трудолюбие и ответственность. Рентгенохирургия - это очень сложный вид работы. Ангаджи способный ученик, уверен, у него большое будущее!», – подчеркнул главный врач ГБ № 3 Миасса Андрей Неучев.