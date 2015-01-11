В Челябинской области увеличится количество молодежи

Президент РФ подписал федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации». Он позволит существенно усовершенствовать программы поддержки молодого поколения России, повысить социально-экономическую и политическую активность молодежи. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 30 декабря 2020 года.В первую очередь возраст молодежи повышается до 35 лет включительно. По России численность молодых людей увеличится в среднем на 12,7 млн. человек, а в Челябинской области молодежью будут считаться порядка 940 тысяч человек. Таким образом, граждане России от 14 до 35 лет смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными программами по реализации основных направлений молодежной политики.Законом расширяются цели и основные направления молодежной политики. Теперь сюда относятся гражданско-патриотическое и нравственное воспитание, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой и спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.«Важной частью нового закона является закрепление таких понятий, как «молодая семья», «молодой специалист», «специалист по работе с молодежью», «самореализация молодежи» и других. Если ранее они были разрозненны, или вообще отсутствовали, то сейчас понятия собраны воедино и это позволяет нам в дальнейшем более эффективно работать с молодежью», – отметила начальник главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.Система государственных органов власти, уполномоченных осуществлять молодежную политику, теперь четко выстроена и их полномочия закрепляются на всех уровнях власти. Это позволяет существенно усовершенствовать программы поддержки молодого поколения России, повысить социально-экономическую и политическую активность молодежи.Кроме этого, субъектами молодежной политики кроме самой молодежи определены органы государственной власти, местного самоуправления, молодежные общественные объединения, работодатели, профессиональные союзы, институты гражданского общества и средства массовой информации.