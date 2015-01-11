2020-12-30YEKT13:00:00 | Губерния «Право быть равным»: в Троицке дети с тяжелыми множественными нарушениями учатся новым возможностям Специальный проект по работе с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития реализуется в Троицком центре содействия семейному воспитанию. Это стало возможным благодаря гранту, выигранному в конкурсе инновационных социальных проектов программы «Право быть равным» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, областным и благотворительным средствам.В Троицком центре содействия семейному воспитанию проживают более 100 детей с инвалидностью, 70 из них находятся в отделении милосердия, многие из них ранее проводили жизнь только в кровати, и ничего не видели за ее границами. Но два года назад специалисты центра начали применять новые методики по работе с такими детьми, которые в итоге преобразовались в проект «Цветик-семицветик», который победил в конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации под председательством М.В.Гордеевой (г.Москва), получил грант и поддержку властей области.«Исторически так сложилось, что в таких государственных учреждениях, как наше, детям с тяжелыми множественными нарушениями развития, предоставлялись просто социальные услуги – бытовые, медицинские, педагогические и т.д., которые сводились просто к уходу, кто-то из малышей не покидал кровати по многу лет и находился в ней 24 часа в сутки, — рассказывает директор Троицкого центра содействия семейному воспитанию Инна Ефименко. — Все изменилось, когда мы переформатировали 2 года назад нашу работу. Главным правилом стало, что дети могут находиться в кровати только в дневной и ночной сон, все остальное время – это активности, игры, общение, прогулки. Впервые некоторые дети увидели других детей, увидели окружающее пространство и в их глазах появился интерес, они начали проявлять большую двигательную активность, общаться. Для нас такой прогресс – это просто сказка, поэтому и проект назвали «Цветик-семицветик». Чудеса могут случаться, главное только загадать».С применением новых технологий начало обновляться и оборудование: закупили машинки-толокары, с их помощью дети, не имеющие возможности ходить, начали передвигаться по центру. «Мы были поражены, что дети, не умеющие ходить, стали ездить по учреждению, потом нам подарили трехколесные велосипеды, они и их освоили, теперь разъезжают по отделению Милосердия, общаются, — продолжила Инна Ефименко. — Все это помогает воспитанникам понимать, чувствовать друг друга, способствует формированию и развитию коммуникативных навыков, эмоциональной отзывчивости, испытывать радость и желание делиться этой радостью с окружающими. Наши дети особенные, и для них это вдвойне важно».В рамках проекта центр уже приобрел часть инновационного оборудования: программно-аппаратный комплекс «Колибри» (интерактивная панель с комплексом развивающих игр по методикам профессиональных педагогов, служит мощным инструментом развития полезных навыков ребенка. Также здесь есть настроенный и готовый к работе интерактивный редактор, позволяющий без лишних усилий создавать собственные презентации, игры и обучающие программы); логопедический стол (устройство включает логопедические развивающие и игровые программы, дидактические материалы. С помощью стола решается множество проблем с речью. Можно научиться грамотно произносить звуки, ставить ударения, увеличить свой словарный запас, улучшить моторику рук, артикуляцию, зрительную, вербальную память, овладеть грамматическими и лексическими средствами языка); развивающий набор психолога, который предполагает комплексный подход по глубокой проработке внимательности, усидчивости, настойчивости, логического мышления, развития мелкой моторики, сенсорного восприятия и пространственных представлений; и другое.По итогам проекта специалисты планируют сформировать методические рекомендации по работе с детьми, имеющими множественные тяжелые нарушения развития и делиться ими с коллегами и родителями «особенных» детей.А на днях здесь состоялся новогодний утренник и даже те, кто раньше не мог разделить минуты волшебного праздника с другими, оставаясь в кровати, теперь эту возможность получил. Дети пришли и приехали на машинках на представление нарядные, веселые в предвкушении праздника и их надежды оправдались. С самого начала представления сказочные герои увлекли детей в волшебный мир сказки, приключений и конкурсов, а в завершении праздника получили сладкие подарки. AzAzA 2020-12-30YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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