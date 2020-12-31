Алексей Текслер поблагодарил озерских волонтеров за помощь людям в непростой год

-Очень рад видеть вас всех в канун Нового года в этом зале. В этом году мы увидели единение, благородство со стороны общества к людям, которые каждый день оказывают помощь. Всё это заставляет нас с особой благодарностью вспомнить и отметить всех волонтёров Челябинской области. Вы сделали и делаете колоссальную работу, которую невозможно оценит ничем, вы делаете ее абсолютно добровольно. Спасибо вам огромное за ваше благородство, неравнодушие, желание и готовность прийти в любую минуту! – обратился к гостям в зале Алексей Текслер.
В большом зале театра драмы собрались «Волонтеры – медики», «Волонтеры Победы», Общероссийский Народный Фронт, представители движения #МыВместе, волонтерские центры партии «Единая Россия». В празднике приняли участие волонтеры из Озерска Екатерина Резуева, Антон Кудряшов, Владимир Песков, Анастасия Ахлестина.
-Мы помогаем тем, кто нуждается в помощи, не ради оценок и наград, а просто по велению души. Любой человек должен помогать тем, кто нуждается в помощи, если у него есть возможность. Для нас это аксиома. Но все-таки приятно, что нашу работу заметили, - говорит Антон Кудряшов, студент ОТИ НИЯУ МИФИ.
В 2020 году добровольцы Челябинской области оказывали большую помощь и поддержку ветеранам, инвалидам, пожилым людям, малообеспеченным семьям и медикам. В качестве новогоднего подарка на сцене театра показали спектакль «Снежная Королева».
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа