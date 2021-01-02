Врачи предупредили об ухудшении эпидситуации по ОРВИ и гриппу в Челябинской области

Врачи предупредили об ухудшении ситуации по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области – впервые с начала эпидсезона она оценивается как неблагополучная.

Показатель заболеваемости только по коронавирусу составляет 1 056,6 на 100 тыс. населения – всего в регионе зарегистрировано 36 тыс. 725 случаев COVID-19. При этом почти 60% от числа вновь выявленных 298 больныхпроживают всего в четырех городах: Челябинске (90), Магнитогорске (42), Копейске (30) и Миассе (10). И всего в четырех южноуральских муниципалитетах зафиксирован нулевой прирост заболеваемости за сутки: это Кыштым, Усть-Катав, Локомотивный и Октябрьский муниципальный район.

Добавим, Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области за прошедшие сутки в медицинские организации переданы данные 231 человека для организации медицинского наблюдения и лабораторного обследования.

География распространения коронавируса в Челябинской области за сутки:

- Саткинский район (+9 заболевших),

- Сосновский район (+8),

- Чебаркульский район (+7),

- Ашинский район (+6),

- Златоуст, Чебаркуль, Карталинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Нагайбакский, Пластовский районы (+5 в каждом),

- Троицк, Южноуральск, Чесменский, Увельский, Уйский, Коркинский районы (+4 в каждом),

- Карабаш, Верхнеуральский, Еманжелинский, Брединский, Аргаяшский, Каслинский, Красноармейский, Кусинский районы (+3 в каждом),

- Верхний Уфалей, Агаповский, Варненский, Еткульский, Кунашакский, Нязепетровский районы (+2 в каждом),

- Троицкий район (+1).

https://dostup1.ru/medicine/Vrachi-predupredili-ob-uhudshenii-epidsituatsii-po-ORVI-i-grippu-v-Chelyabinskoy-oblasti_133086.html