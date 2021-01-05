2021-01-06YEKT10:00:00 | Губерния Сотрудники МЧС в новогодние праздники проводят профилактические рейды по пожарной безопасности Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области









Сотрудники МЧС в новогодние каникулы проводят профилактические мероприятия в многоквартирных домах и в частном секторе, цель рейдов – донести до населения, что только неукоснительное выполнение требований пожарной безопасности, а также осмотрительность и осторожность помогут избежать несчастных случаев.

На контроле огнеборцев также дачные и садовые товарищества. Многие южноуральцы проводят свои новогодние выходные на природе: топят печи в домах и банях. К сожалению, с начала года сотрудники противопожарной службы уже не раз выезжали на ликвидацию пожаров в садоводческие товарищества, причиной которых стал перекал печи либо нарушение правил эксплуатации электрооборудования.В настоящее время сотрудниками «чрезвычайного» ведомства в ежедневном режиме проводятся рейды в жилье, особенно по местам проживания семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Как правило, в таких семьях растут малолетние дети, поэтому вопросам пожарной безопасности должно уделяться особое внимание. Под пристальным надзором огнеборцев и сотрудников ГПН находятся и семьи так называемой «группы риска», где о пожарной безопасности практически не задумываются. Разъяснительные беседы, проводимые совместно с работниками социальных служб, а также с соседями таких «нерадивых» жильцов направлены на привлечение внимания к безопасности.Новый 2021 год в Челябинской области начался с удручающей для сотрудников МЧС статистики: за несколько дней 2021 года количество пожаров в сравнении с аналогичным периодом 2020 года выросло в несколько раз. Также наблюдается рост количества погибших и травмированных на пожарах.В новогоднюю ночь сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание в жилом многоэтажном доме, расположенном на улице Захаренко. Из горящей квартиры на первом этаже успели эвакуироваться два человека: один – через окно, другой – через входную дверь. Квартира осталась открытой, что создало благоприятные условия для распространения продуктов горения по всему подъезду. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление. Жители попытались самостоятельной эвакуации через лестничную клетку, в результате чего четыре человека получили отравления угарным газом. Огнеборцы с помощью спасательных комплектов вывели на свежий воздух 20 человек, в том числе и четверых ребятишек. К сожалению, в горящей квартире были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни.Сотрудники МЧС будут продолжать превентивные мероприятия по снижению рисков возникновения пожаров и надеются, что население окажет им в этом большую поддержку, соблюдая безопасность в быту.«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области: (351) 239-99-99 Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской областиСотрудники МЧС в новогодние каникулы проводят профилактические мероприятия в многоквартирных домах и в частном секторе, цель рейдов – донести до населения, что только неукоснительное выполнение требований пожарной безопасности, а также осмотрительность и осторожность помогут избежать несчастных случаев.На контроле огнеборцев также дачные и садовые товарищества. Многие южноуральцы проводят свои новогодние выходные на природе: топят печи в домах и банях. К сожалению, с начала года сотрудники противопожарной службы уже не раз выезжали на ликвидацию пожаров в садоводческие товарищества, причиной которых стал перекал печи либо нарушение правил эксплуатации электрооборудования.В настоящее время сотрудниками «чрезвычайного» ведомства в ежедневном режиме проводятся рейды в жилье, особенно по местам проживания семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Как правило, в таких семьях растут малолетние дети, поэтому вопросам пожарной безопасности должно уделяться особое внимание. Под пристальным надзором огнеборцев и сотрудников ГПН находятся и семьи так называемой «группы риска», где о пожарной безопасности практически не задумываются. Разъяснительные беседы, проводимые совместно с работниками социальных служб, а также с соседями таких «нерадивых» жильцов направлены на привлечение внимания к безопасности.Новый 2021 год в Челябинской области начался с удручающей для сотрудников МЧС статистики: за несколько дней 2021 года количество пожаров в сравнении с аналогичным периодом 2020 года выросло в несколько раз. Также наблюдается рост количества погибших и травмированных на пожарах.В новогоднюю ночь сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание в жилом многоэтажном доме, расположенном на улице Захаренко. Из горящей квартиры на первом этаже успели эвакуироваться два человека: один – через окно, другой – через входную дверь. Квартира осталась открытой, что создало благоприятные условия для распространения продуктов горения по всему подъезду. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление. Жители попытались самостоятельной эвакуации через лестничную клетку, в результате чего четыре человека получили отравления угарным газом. Огнеборцы с помощью спасательных комплектов вывели на свежий воздух 20 человек, в том числе и четверых ребятишек. К сожалению, в горящей квартире были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни.Сотрудники МЧС будут продолжать превентивные мероприятия по снижению рисков возникновения пожаров и надеются, что население окажет им в этом большую поддержку, соблюдая безопасность в быту.«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области: (351) 239-99-99 AzAzA 2021-01-06YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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