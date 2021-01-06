Пресс-конференция Главы ОГО. Декабрь 2020

В период времени с 20.00 часов 04.12.2020 года до 11.16 часов 06.12.2020 года, на улице Семенова – 4, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на автомобиль «Фольксваген Гольф» Подробнее
788 жителей Челябинска за последние два дня, 5—6 января, прошли бесплатное тестирование на коронавирус в торгово-развлекательных комплексах города. В пресс-службе администрации областного центра напоминают: акция продлится до 10 января Подробнее
В 2020 году, кроме важнейших задач по сохранению здоровья и жизни людей, на первый план вышли вопросы обеспечения устойчивого развития экономики. Правительство Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером включилось во все федеральные программы сохранения занятости и финансовой устойчивости бизнеса, параллельно дополняя их региональными мерами. В результате через различные институты поддержки – федеральные и региональные – предпринимателям оказана помощь на общую сумму более 30 млрд рублей, что позволило сохранить более 170 тыс. рабочих мест. Подробнее
Сотрудники МЧС в новогодние каникулы проводят профилактические мероприятия в многоквартирных домах и в частном секторе, цель рейдов – донести до населения, что только неукоснительное выполнение требований пожарной безопасности, а также осмотрительность и осторожность помогут избежать несчастных случаев. Подробнее