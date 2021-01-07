Как отдыхаем в 2021 году. График выходных и праздничных дней на весь год

Совсем скоро закончатся новогодние каникулы и начнутся трудовые будни. Однако 2021 год обещает быть насыщенным на праздничные и выходные дни. Согласно производственному календарю, нас ждут семь коротких рабочих недель.

Ближайшие праздники ждут жителей России уже в конце февраля: в честь Дня защитника Отечества объявлено три выходных дня – с 21 по 23 февраля включительно. Однако перед этим будет единственная в году шестидневная рабочая неделя, поскольку рабочий день 22 февраля перенесется на субботу 20 февраля.

Международный женский день в 2021 году приходится на понедельник, а это значит, что праздник подарит нам 3 выходных дня подряд и сократит рабочую неделю до четырех дней.

Аналогичная ситуация с двумя первыми неделями мая: 3 и 10 числа месяца окажутся выходными днями, поскольку Праздник Весны и Труда и День Победы приходятся на субботу и воскресенье. В честь Дня России 12 июня нас также ждет выходной день в понедельник, 14 июня и еще одна сокращенная рабочая неделя.

https://www.cheltv.ru/kak-otdyhaem-v-2021/