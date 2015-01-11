Болезнь пойдет на спад. Врачи рассказали, что ждать от коронавируса в 2021 году

Уже больше года весь мир борется с коронавирусом, который ежедневно уносит жизни тысяч людей. В 2021 году, согласно оценкам специалистов, опасный вирус может ослабнуть, однако болезнь не исчезнет без следа.

По словам Алексея Яковлева, председателя Национального общества промышленной медицины, ситуация с коронавирусом в России мало чем будет отличаться от ситуации во всем мире – вирус не имеет гражданства. Кроме того, коронавирус, как и другие ОРВИ, эволюционирует по известному сценарию.

Специалист утверждает, что вирус со временем становится менее опасным и более заразным, постепенно превращаясь в обычную простуду. В разных частях страны уже сейчас наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Медик выразил мнение, что к весне 2021 года заболеваемость может стать минимальной.

Однако сейчас COVID-19 продолжает неприятно удивлять. Британские медики подтвердили существование «затяжного» коронавируса, который довольно трудно диагностировать, а болезнь может протекать более 12 недель. Среди симптомов – боли в груди, отдышка, слабость и учащенное сердцебиение, пишет The Daily Express.

В Челябинской области отмечается незначительный спад заболеваемости коронавирусом. За последние сутки, согласно данным регионального Минздрава, COVID-19 подтвердился у 294 южноуральцев.

Вирус унес жизни 10 жителей региона в возрасте от 56 до 89 лет. За сутки справиться с болезнью удалось 350 пациентам. Добавим, что с начала пандемии в регионе зафиксировано 38810 случаев заболевания коронавирусом.

https://www.cheltv.ru/bolezn-pojdet-na-spad/