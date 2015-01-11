На Южном Урале стартует онлайн-лагерь «Техническое блогерство»

На Южном Урале с 7 по 14 января во всех муниципальных образованиях проходят Рождественские губернаторские ёлки. Старт рождественской кампании дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время мюзикла «Двенадцать месяцев», который прошел в Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки Подробнее
Правительство Российской Федерации расширило виды экономической деятельности для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в четырех моногородах страны. В их числе Миасс. Заявка по нему была сформирована по поручению губернатора Алексея Текслера. Внесенные изменения будут способствовать созданию новых производств и рабочих мест и в целом повысят привлекательность муниципалитета. Это первые подобные изменения, принятые по новому формату. Ранее в ТОСЭР могли осуществлять деятельность предприниматели только по тем видам экономической деятельности, которые прямо предусматривались постановлением Правительства Российской Федерации. С июля же 2020 года установлено, что резиденты могут реализовывать инвестиционные проекты по всем видам экономической деятельности, кроме запрещенных.Если раньше в Миассе перечень разрешенных видов деятельности ограничивался лишь 22, то теперь он расширился еще примерно на 40 позиций. Со списком запрещенных видов деятельности для этой территории можно ознакомиться по ссылке ниже.В настоящее время в ТОСЭР «Миасс» осуществляют деятельность 8 резидентов в области машиностроения, приборостроения, профобразования и туризма. Они планируют создать около 200 рабочих мест, инвестировать свыше 270 млн рублей. Также в ближайшее время планируется рассмотреть заявку на реализацию проекта по производству крано-манипуляторных установок с объемом капвложений порядка 23,5 млн руб. и созданием 74 рабочих мест.«В Миассе есть хорошая база для появления современных конкурентоспособных производств и создания высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест. Зачастую это малый бизнес с небольшим числом сотрудников, занятых интеллектуальным трудом. Чтобы способствовать формированию костяка таких предприятий установлен минимальный порог для резидентов: не менее 10 рабочих мест и 2,5 млн рублей инвестиций», – комментирует Наталья Лугачева, министр экономического развития Челябинской области.В числе потенциальных резидентов ТОСЭР «Миасс» еще пять компаний, которые планируют инвестировать в свои проекты, в том числе по производству напитков, асфальтобетонных смесей, строительству сервисного центра для грузового транспорта и конструкторского бюро, в общей сложности почти 170 млн рублей и создать порядка 115 рабочих мест. Часть из них смогут подать заявку на резидентство благодаря принятому постановлению. Подробнее
Уже больше года весь мир борется с коронавирусом, который ежедневно уносит жизни тысяч людей. В 2021 году, согласно оценкам специалистов, опасный вирус может ослабнуть, однако болезнь не исчезнет без следа Подробнее
С 11 по 15 января Региональный центр технического творчества запускает онлайн-лагерь для детей и подростков, посвященный техническим аспектам ведения блога. Школьники узнают, как создавать качественный контент: ставить камеру, работать со светом, монтировать видео, обрабатывать фото и многое другое. В рамках онлайн-смены педагоги детских технопарков Южного Урала и приглашенные блогеры обучат ребят базовым навыкам обработки фотографий и создания видеороликов. Расскажут, какие приложения лучше использовать для этих целей, как создать фотостудию у себя дома, как писать интересные посты. Особое внимание будет уделено позиционированию себя в соцсетях, педагоги технопарка IT-Куб подготовили для ребят программу «Я – блогер», посвященную раскрутке Instagram и ВКонтакте. Ребята получат возможность пообщаться с успешными блогерами, а выполняя ежедневные задания, смогут «прокачать» свои страницы в соцсетях. Приглашенные блогеры научат детей писать тексты, интригующие читателей, оформлять посты, ленту и многое другое. «Сегодня дети уже в начальной школе мечтают стать блогерами. Правда, иногда они не понимают, что для этого требуется много уметь и много работать. И за эту неделю мы постараемся научить наших ребят, во-первых, безопасному и адекватному поведению в соцсетях, а во-вторых, созданию качественного контента, – комментирует директор Регионального центра технического творчества Владислав Халамов. – Ведь вопреки распространенному мнению среди родителей, навыки ведения блога могут очень здорово помочь ребенку в жизни. Чтобы вести видеоблог, дети учатся презентовать себя и постигают азы актерского мастерства. Чтобы выкладывать красивые фото, им придется познакомиться с искусством фотографии. А чтобы их читали, им придется учиться писать грамотные и сильные тексты».Участие в проекте бесплатное, необходимо заполнить онлайн-форму регистрации по ссылке.