Более 167 тысяч южноуральских школьников узнали о принципах работы нейросетей на «Уроке цифры»

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 204 происшествия, возбуждено 3 уголовных дела, раскрыто 3 Подробнее
За 2020 год специалисты центра «Мой бизнес» оказали более 58 000 услуг и выдали льготных финансовых продуктов на общую сумму 1,5 млрд рублей. Открытие филиалов в Кыштыме и Магнитогорске, коворкинга «Мой бизнес», переход на антикризисный режим работы, проведение первой деловой премии «Урал – территория роста» – эти и другие события наполнили 2020 год в челябинском институте развития предпринимательства. Работа Центра «Мой бизнес» («Территории Бизнеса») осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Среди предоставленных предпринимателям услуг – финансовая и имущественная поддержка, помощь в выходе на международные рынки и в реализации инвестиционных проектов, содействие в развитии сельскохозяйственной деятельности, образовательная и консультационная помощь.В настоящий момент финансовая поддержка центра «Мой бизнес» предоставляется в виде микрозаймов, поручительств по банковским кредитам, сопровождения сделок для получения продуктов «МСП Банка», льготного лизинга, а также инструментов для развития бизнеса в области инжиниринга. В 2020 году оказано 543 услуги финансовой поддержки на общую сумму 1,5 млрд рублей:210 микрозаймов на общую сумму 533 млн рублей и 191 поручительство по банковским кредитам на общую сумму 651 млн рублей;заключено 8 лизинговых сделок на сумму 236,4 млн рублей;оказано содействие в получении 45 кредитов «МСП Банка» на сумму 121,7 млн рублей;предоставлено 189 инжиниринговых услуг на сумму 33 млн рублей.Также предприниматели Челябинской области могут стать резидентами Центра бизнес-инкубирования или коворкинга «Мой бизнес». Имущественная поддержка позволяет арендовать офис или рабочее место по льготной цене, а сэкономленные средства запустить в реализацию других бизнес-задач. В прошлом году этой возможностью воспользовались 111 предпринимателей.Специалисты проделали работу и в части поддержки экспорта. В 2020 году помощь в выходе на международные рынки получили 362 компании, было заключено 127 экспортных контрактов на общую сумму более 22 млн долларов США.Привлечение инвестиций и дальнейшая комплексная поддержка инвестора – одно из приоритетных направлений работы экономического блока правительства Челябинской области. В настоящий момент на сопровождении Центра «Мой бизнес» находятся 56 проектов на общую сумму 71 млрд рублей, планируется создать порядка 10,5 тыс. рабочих мест. В 2020 году 10 проектов введено в эксплуатацию.Еще одно направление работы – помощь фермерам региона. Так, в 2020 году при содействии центра было создано 2 кооператива, 63 сельхозпроизводителя приняли участие в бизнес-миссиях, а также смогли презентовать свой товар на фестивале «Бизнес-базар» и региональной выставке «Агро-2020».Продолжается работа по повышению уровня доступности государственной поддержки. В 2020 году открыты филиалы в Кыштыме и Магнитогорске, продолжает свою работу центр в Златоусте. Еще одним направлением по решению этой задачи является цифровизация. Для предпринимателей работает сайт, мобильное приложение, онлайн-чаты. В прошлом году был запущен сервис ИНН, с помощью которого можно самостоятельно посмотреть подходящие инструменты поддержки, а также чат-бот.Многие решения челябинского центра «Мой бизнес» были высоко оценены не только на региональном уровне, но и на всероссийском. Агентство стратегических инициатив разместило кейсы Челябинской области по мобилизации центра «Мой бизнес» и переводу бизнеса в онлайн в каталог антикризисных решений «Смартека», как лучшие практики для тиражирования в регионах. Также челябинский институт развития занял 1 место в номинации «Лучший проект микрофинансовой организации в сфере повышения финансовой доступности» в IV Всероссийском конкурсе социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями.Работа Центра «Мой бизнес» («Территории Бизнеса») осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробнее
Федеральный оператор комплекса ГТО сформировал медиа-рейтинг реализации комплекса «Готов к труду и обороне» среди субъектов РФ по итогам IV квартала 2020 года. Челябинская область заняла в нем почетное четвертое место. «Средства массовой информации играют очень важную роль в реализации комплекса ГТО – говорит руководитель регионального оператора комплекса Александр Беленков – в Челябинской области уделяется особое внимание пропаганде здорового образа жизни, активного отдыха и комплекса ГТО. Высокое место в медиа-рейтинге среди субъектов говорит о том, что в этом направлении мы выстроили эффективную система, избрав верный курс».Напомним, что при формировании федерального рейтинга реализации комплекса ГТО среди субъектов РФ выступают несколько показателей. Среди них: доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, количество жителей региона, принявших участие в выполнении нормативов, общее количество знаков отличия, количество ставок в центрах тестирования, а также количество публикаций в СМИ о реализации комплекса ГТО. За IV квартал минувшего года в СМИ Челябинской области было опубликовано 878 материалов, в которых упоминается комплекс «Готов к труду и обороне». По этому показателю наш регион уступил лишь Москве (5813 публикаций), Московской (1235) и Калужской областям (978).Напомним, что ГТО является одним из основных инструментов в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подробнее
Нейронные сети и коммуникации стали главной темой заключительного «Урока цифры» в 2020 году. По данным минобрнауки Челябинской области, во всероссийской акции приняли участие свыше 167 тысяч школьников. По доброй традиции необычный тематический урок для учащихся провели известные региональные ИТ-компании, сообщает мининформ.Необычные уроки информатики на тему «Нейронные сети и коммуникации» проходили по всей стране с 23 ноября по 13 декабря. Школьникам рассказывали о нейросетях и основных направлениях их использования. Так, предсказание погоды, беспилотные автомобили, предиктивный анализ медицинских снимков, голосовые помощники и многое другое стало возможным благодаря этой технологии. Согласно статистике на официальном сайте урокцифры.рф, с нейросетями во время «Урока цифры» ознакомились свыше 1,9 млн российских школьников. В Челябинской области, по данным регионального министерства образования и науки, участниками акции стали свыше 167 тысяч учащихся из 755 школ.По сложившейся традиции к проведению «Урока цифры» мининформ Челябинской области привлекает региональные ИТ-компании, которые не только могут рассказать о технологиях будущего, но и на примере своих разработок показать, как они устроены. К примеру, урок информатики по нейросетям в этом году для школьников провели сотрудники таких известных региональных ИТ-компаний, как «Интерсвязь», Napoleon IT и Everypixel. Занятия проходили в формате живого диалога, учащиеся смогли напрямую задать свои вопросы представителям ИТ-бизнеса.Следующий «Урок цифры» пройдет в феврале и будет посвящен кибербезопасности. Федеральным партнером акции по этой теме выступает «Лаборатория Касперского». Благодаря договоренностям, достигнутым на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с Евгением Касперским в феврале 2020 года, в нашем регионе планируется проведение целой серии образовательных мероприятий в сфере защиты информации, в том числе в рамках Всероссийской акции «Урок цифры».Справочно: «Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Проект реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика».
Источник: пресс-служба мининформа Челябинской области