В Челябинске пройдет фотовыставка «Южный Урал — кузница Победы»

Объединенный государственный архив Челябинской области ко Дню рождению региона подготовил выставку фотодокументов «Южный Урал – кузница Победы» В экспозиции представлены 24 фотографии из Российского государственного архива кинофотодокументов.В рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне правительство региона придавало большое значение поиску ярких, интересных документов и тем самым пополнилась фотоколлекция ОГАЧО. Это поистине бесценные для Челябинской области материалы. В экспозиции представлены уникальные снимки, повествующие о трудовом героизме жителей Южного Урала в суровые военные годы. За время Великой Отечественной войны Челябинская область внесла огромный вклад в экономику страны, в развитие многих ее отраслей, стала одним из ведущих регионов России. Всем памятен трудовой подвиг южноуральцев.Выставка пройдет 15 января в фойе и читальном зале архива.