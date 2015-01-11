2021-01-12YEKT08:00:00 | Губерния В 2020 году челябинский онкоцентр увеличил число операций на 13% Источник: пресс-служба ЧОКЦОиЯМ









В 2020 году в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины выполнено на 13% больше операций, чем в предыдущем. Произошло это за счет введения в эксплуатацию современного операционного блока после реконструкции. Кроме того, масштабное обновление хирургического оборудования позволило в два раза увеличить число вмешательств, проведенных малоинвазивным эндоскопическим способом.В новом операционном блоке 2020 году выполнено 5889 операций, что на 13 % больше, чем в 2019 году. Достигнуть исторического максимума за последние пять лет удалось за счет слаженной работы всего коллектива онкоцентра и проведенной масштабной реконструкции седьмого этажа главного корпуса, где расположены операционные и палаты реанимации. Первые операции в обновленных стенах состоялись 9 апреля 2020 года, а в среднем на протяжении года в течение рабочего дня выполнялось 27 операций. Однако бывали дни, когда эта цифра увеличивалась до 35.«Планирование операционной нагрузки на хирургические столы и бригады, службу анестезиологии и реанимации производится с учетом многих факторов, – подчеркнул заведующий оперблоком Алексей Файзрахманов. – На самое раннее утро хирурги стараются брать тяжелые объемные операции, которые потребуют высокой самоотдачи от всей хирургической бригады. На них нужно больше времени, дополнительных ресурсов и т.д. Если таких вмешательств (пациентов) будет много, то само количество проведенных операций в этот день будет меньше».Новый оперблок теперь состоит из трех блоков с поэтическими названиями «Морская волна», «Золотая олива», «Солнечный ветер» и соответствующим цветовым и дизайнерским решением. Два блока имеют по две операционных, в одном – три. В общей сложности на ремонт и переоснащение было потрачено около полумиллиарда рублей. Финансирование осуществлялось из трёх источников: средства бюджета Челябинской области, министерства здравоохранения региона и собственные средства ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ». Две трети затрат пришлось на оснащение служб самым современным оборудованием. Всего было закуплено 37 наименований и 63 единицы техники только лучших производителей (Россия, Германия, Чехия, США, Китай, Швейцария, Япония, Мексика). Источник: пресс-служба ЧОКЦОиЯМВ 2020 году в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины выполнено на 13% больше операций, чем в предыдущем. Произошло это за счет введения в эксплуатацию современного операционного блока после реконструкции. Кроме того, масштабное обновление хирургического оборудования позволило в два раза увеличить число вмешательств, проведенных малоинвазивным эндоскопическим способом.В новом операционном блоке 2020 году выполнено 5889 операций, что на 13 % больше, чем в 2019 году. Достигнуть исторического максимума за последние пять лет удалось за счет слаженной работы всего коллектива онкоцентра и проведенной масштабной реконструкции седьмого этажа главного корпуса, где расположены операционные и палаты реанимации. Первые операции в обновленных стенах состоялись 9 апреля 2020 года, а в среднем на протяжении года в течение рабочего дня выполнялось 27 операций. Однако бывали дни, когда эта цифра увеличивалась до 35.«Планирование операционной нагрузки на хирургические столы и бригады, службу анестезиологии и реанимации производится с учетом многих факторов, – подчеркнул заведующий оперблоком. – На самое раннее утро хирурги стараются брать тяжелые объемные операции, которые потребуют высокой самоотдачи от всей хирургической бригады. На них нужно больше времени, дополнительных ресурсов и т.д. Если таких вмешательств (пациентов) будет много, то само количество проведенных операций в этот день будет меньше».Новый оперблок теперь состоит из трех блоков с поэтическими названиями «Морская волна», «Золотая олива», «Солнечный ветер» и соответствующим цветовым и дизайнерским решением. Два блока имеют по две операционных, в одном – три. В общей сложности на ремонт и переоснащение было потрачено около полумиллиарда рублей. Финансирование осуществлялось из трёх источников: средства бюджета Челябинской области, министерства здравоохранения региона и собственные средства ГБУЗ «ЧОКЦОиЯМ». Две трети затрат пришлось на оснащение служб самым современным оборудованием. Всего было закуплено 37 наименований и 63 единицы техники только лучших производителей (Россия, Германия, Чехия, США, Китай, Швейцария, Япония, Мексика). AzAzA 2021-01-12YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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