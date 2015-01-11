Южный Урал - один из лидеров продвижения физической культуры, здорового образа жизни и комплекса ГТО

Федеральный оператор комплекса ГТО сформировал медиа-рейтинг реализации комплекса «Готов к труду и обороне» среди субъектов РФ по итогам IV квартала 2020 года. Челябинская область заняла в нем почетное четвертое место.«Средства массовой информации играют очень важную роль в реализации комплекса ГТО – говорит руководитель регионального оператора комплекса Александр Беленков – в Челябинской области уделяется особое внимание пропаганде здорового образа жизни, активного отдыха и комплекса ГТО. Высокое место в медиа-рейтинге среди субъектов говорит о том, что в этом направлении мы выстроили эффективную система, избрав верный курс».Напомним, что при формировании федерального рейтинга реализации комплекса ГТО среди субъектов РФ выступают несколько показателей. Среди них: доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, количество жителей региона, принявших участие в выполнении нормативов, общее количество знаков отличия, количество ставок в центрах тестирования, а также количество публикаций в СМИ о реализации комплекса ГТО. За IV квартал минувшего года в СМИ Челябинской области было опубликовано 878 материалов, в которых упоминается комплекс «Готов к труду и обороне». По этому показателю наш регион уступил лишь Москве (5813 публикаций), Московской (1235) и Калужской областям (978).Напомним, что ГТО является одним из основных инструментов в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.