Южный Урал - один из лидеров продвижения физической культуры, здорового образа жизни и комплекса ГТО

За 2020 год специалисты центра «Мой бизнес» оказали более 58 000 услуг и выдали льготных финансовых продуктов на общую сумму 1,5 млрд рублей. Открытие филиалов в Кыштыме и Магнитогорске, коворкинга «Мой бизнес», переход на антикризисный режим работы, проведение первой деловой премии «Урал – территория роста» – эти и другие события наполнили 2020 год в челябинском институте развития предпринимательства. Работа Центра «Мой бизнес» («Территории Бизнеса») осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Среди предоставленных предпринимателям услуг – финансовая и имущественная поддержка, помощь в выходе на международные рынки и в реализации инвестиционных проектов, содействие в развитии сельскохозяйственной деятельности, образовательная и консультационная помощь.В настоящий момент финансовая поддержка центра «Мой бизнес» предоставляется в виде микрозаймов, поручительств по банковским кредитам, сопровождения сделок для получения продуктов «МСП Банка», льготного лизинга, а также инструментов для развития бизнеса в области инжиниринга. В 2020 году оказано 543 услуги финансовой поддержки на общую сумму 1,5 млрд рублей:210 микрозаймов на общую сумму 533 млн рублей и 191 поручительство по банковским кредитам на общую сумму 651 млн рублей;заключено 8 лизинговых сделок на сумму 236,4 млн рублей;оказано содействие в получении 45 кредитов «МСП Банка» на сумму 121,7 млн рублей;предоставлено 189 инжиниринговых услуг на сумму 33 млн рублей.Также предприниматели Челябинской области могут стать резидентами Центра бизнес-инкубирования или коворкинга «Мой бизнес». Имущественная поддержка позволяет арендовать офис или рабочее место по льготной цене, а сэкономленные средства запустить в реализацию других бизнес-задач. В прошлом году этой возможностью воспользовались 111 предпринимателей.Специалисты проделали работу и в части поддержки экспорта. В 2020 году помощь в выходе на международные рынки получили 362 компании, было заключено 127 экспортных контрактов на общую сумму более 22 млн долларов США.Привлечение инвестиций и дальнейшая комплексная поддержка инвестора – одно из приоритетных направлений работы экономического блока правительства Челябинской области. В настоящий момент на сопровождении Центра «Мой бизнес» находятся 56 проектов на общую сумму 71 млрд рублей, планируется создать порядка 10,5 тыс. рабочих мест. В 2020 году 10 проектов введено в эксплуатацию.Еще одно направление работы – помощь фермерам региона. Так, в 2020 году при содействии центра было создано 2 кооператива, 63 сельхозпроизводителя приняли участие в бизнес-миссиях, а также смогли презентовать свой товар на фестивале «Бизнес-базар» и региональной выставке «Агро-2020».Продолжается работа по повышению уровня доступности государственной поддержки. В 2020 году открыты филиалы в Кыштыме и Магнитогорске, продолжает свою работу центр в Златоусте. Еще одним направлением по решению этой задачи является цифровизация. Для предпринимателей работает сайт, мобильное приложение, онлайн-чаты. В прошлом году был запущен сервис ИНН, с помощью которого можно самостоятельно посмотреть подходящие инструменты поддержки, а также чат-бот.Многие решения челябинского центра «Мой бизнес» были высоко оценены не только на региональном уровне, но и на всероссийском. Агентство стратегических инициатив разместило кейсы Челябинской области по мобилизации центра «Мой бизнес» и переводу бизнеса в онлайн в каталог антикризисных решений «Смартека», как лучшие практики для тиражирования в регионах. Также челябинский институт развития занял 1 место в номинации «Лучший проект микрофинансовой организации в сфере повышения финансовой доступности» в IV Всероссийском конкурсе социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями.Работа Центра «Мой бизнес» («Территории Бизнеса») осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробнее