С 2021 года трансформируется система поддержки моногородов России

В 2021 году Правительство Российской Федерации оптимизирует институты развития, чтобы сделать их более эффективными и переориентировать на достижение национальных целей, утвержденных президентом. В рамках этой работы ликвидируют Фонд развития моногородов (ФРМ). За время существования этой структуры Челябинская область наладила с ней активное сотрудничество. Для повышения его эффективности в 2016 году было заключено генеральное соглашение по развитию 16 южноуральских моногородов. С ликвидацией ФРМ поддержка моногородов не прекратится. Его функции перераспределят между федеральными органами исполнительной власти и «ВЭБ.РФ».Наиболее масштабным результатом этого взаимодействия стал запуск ООО «Агропарк Урал» самого крупного на Урале тепличного комплекса с досветкой «Горный» (Усть-Катав). Правительство региона совместно с фондом профинансировало строительство инженерных сетей и инфраструктурных объектов для агрокомплекса: подъездной автомобильной дороги, сетей газо- и водоснабжения, подстанции и распределительного пункта, газовой котельной, а также кабельно-воздушной линии. ФРМ выделил на это почти 1,5 млрд рублей. В рамках проекта создано 720 рабочих мест. Сейчас «Горный» осуществляет активную производственную деятельность. Построено 25 гектаров теплиц для выращивания огурцов и томатов. За 9 месяцев 2020 года реализовано порядка 12 тыс. тонн овощной продукции.Также в 2020 году подписаны два соглашения о выдаче беспроцентных займов ФРМ предпринимателям из Челябинской области на общую сумму порядка 300 млн рублей. На эти средства ООО «Альтернатива» в Трехгорном будет развивать свою транспортно-логистическую службу, а ООО «Крутой берег» построит термальный курорт в Миассе.Важным аспектом сотрудничества Челябинской области и фонда стало формирование и обучение команд, управляющих проектами развития моногородов, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Московской школе управления «СКОЛКОВО». В 2016-2017 годах такое обучение прошли представители всех моногородов Челябинской области.За весь период сотрудничества с ФРМ в целях решения основных проблем развития моногородов в Челябинской области реализованы мероприятия по благоустройству в рамках программы «Пять шагов благоустройства повседневности». Регион вошел в число лучших в стране по ее выполнению и реализовал 60 проектов на общую сумму 1,3 млрд рублей.В том числе благодаря этому Трехгорный в рейтинге Минстроя России получил первое место среди моногородов с наиболее благоприятной средой для жизни за активное развитие жилья и общественных пространств. Масштабный проект «Реконструкция парка у Вечного огня» реализован в Магнитогорске: заасфальтированы дорожки, обновлено освещение, установлены малые архитектурные формы, выполнено озеленение территории. Еще среди заметных проектов – благоустройство сквера «Маленький принц» в Сатке, парка «Молодежный» в Златоусте и создание «Сада камней» в Карабаше.Дополнительно совместно с ФРМ на Южном Урале реализованы мероприятия в области здравоохранения и образования, а также по ремонту дорог.Для развития внутреннего и въездного туризма в 2019 году правительство Челябинской области поддержало инициативу по проведению совместно с Фондом моногородов мероприятий федерального проекта «Прошагай город». Пилотной площадкой для его старта стала Сатка. Суть в том, что каждый житель или гость моногорода наносит объекты, относящиеся к туристской индустрии (кафе, гостиницы, музеи) на геоинформационные сервисы (онлайн-карты).С ликвидацией ФРМ поддержка моногородов не прекратится. Его функции перераспределят между федеральными органами исполнительной власти и «ВЭБ.РФ», а также сформируют предложения по комплексному развитию городских территорий с учетом тиражирования положительного опыта содействия развитию моногородов.Челябинская область в свою очередь продолжит активное взаимодействие с органами власти и институтами развития всех уровней. В частности, сейчас прорабатывается возможность софинансирования федеральными структурами мероприятий по строительству объектов инфраструктуры площадки «Новогорный» в Озерске, которая необходима для размещения новых резидентов ТОСЭР.