2021-01-13YEKT11:00:00 | Новости Городские новости Школа, где сбываются мечты Ученики и педагоги школы №32 несколько лет мечтали о том, чтобы создать собственный медиацентр. Благодаря победе в конкурсе «Школа Рыбаков Фонда» творческий коллектив образовательной организации сможет воплотить свою мечту в жизнь.

В конкурсе приняли участие 1200 школ России, 114 из них вышли в финал. Озерская школа №32 стала одним из трёх победителей и выиграла один млн рублей на развитие школьного сообщества. Важно отметить, что в этом году конкурс «Школа Рыбаков Фонда» проводился впервые и его сооснователи Екатерина и Игорь Рыбаковы приняли решение вручить не один, а три гран-при лучшим финалистам.

По одному миллиону рублей получат: школа № 221 (ЗАТО Заречный, Пензенская область), школа №43 (станица Северская, Краснодарский край), школа №32, (Озерск, Челябинская область).

– Четыре года назад на базе нашей школы проходил областной этап конкурса «Учитель года». Большая творческая группа детей работала над тем, чтобы готовить информационные материалы об этом событии, – рассказала об идее создания медиацентра директор школы №32 Елена Арчакова. – Было подготовлено несколько выпусков школьной газеты, я считаю, очень интересных. Тогда мы поняли, что в школе необходимо создать свой медиацентр, а поскольку этот проект требует дополнительных средств, то мы решили принять участие в этом конкурсе.

В прошлом году школа №32 приняла участие в областном конкурсе и получила статус региональной инновационной площадки. В образовательную организация была направлена значительная сумма, за счёт которой удалось серьёзно обновить компьютерное оборудование, в частности, сейчас заканчивается обустройство информационного центра в школьной библиотеке.

Успешное участие в конкурсе «Рыбаков Фонда» – это следующий шаг, который поможет продолжить развитие школьного сообщества. Прежде чем принять решение об участии в конкурсе, команда педагогов и учащихся всё тщательно продумала. Работать над проектом ребятам помогали наставники Евгения Жинкина и Анжелика Логинова.





– Работа над проектом продолжалась в течение трёх месяцев, каждую неделю выдавались задания, их было как минимум четыре, а в общей сложности получилось более сорока. Необходимо было всем членам команды максимально включаться в работу, быстро распределять обязанности, – подчеркнула Анжелика Логинова.







– У фонда существует программа «Школа – центр социума», которая рассматривает школу не только как источник знаний, но и как сообщество учителей, учащихся, родителей и выпускников, последние чаще всего теряют связь со школой, – отметила Евгения Жинкина. – Мы уже два года работаем с этой программой. Кроме того, проектная деятельность является одним из приоритетных направлений современного образовательного процесса. Нам бы хотелось развивать социальное проектирование для того, чтобы ребята видели, для чего они получают знания, какие проекты они могут разработать и реализовать. Поэтому для нас очень важно было дойти до финала, выиграть этот грант, чтобы поверить в свои силы.

Журналистика многогранна, это особая профессия, которая учит оригинально мыслить и подходить ко всем вещам с креативной точки зрения. Сегодня появились новые форматы, медиапривычки и новое поколение аудитории, но журналистика неизменно увлекательна, поскольку помогает постоянно расширять границы своих знаний, понимать и принимать разные точки зрения. Ребята, которые работали над проектом, серьёзно заинтересовались этой сферой деятельности, и сегодня они уже представляют, каким будет их собственный медиацентр.



Виктория Ерофеева, учащаяся 10б класса:

– Он будет состоять из трёх элементов: радиостанции, видеостанции и литературной гостиной. Радио-центр у нас уже есть, он будет дополнительно оснащён, в разработке видеостанция и литературная гостиная. Мы планируем проводить мастер-классы, обсуждать будущие проекты и мероприятия.





Архип Сторожев, учащийся 9б:

– Я участвовал в проекте как дизайнер, оформлял логотипы, делал постеры, создал отдельную группу и старался предлагать различные идеи.







Дарья Лызлова, учащаяся 9б:

– Передо мной стояла задача отснять и смонтировать материал, представить нашу школу, показать, что мы можем, что мы умеем. Ира Бачурина снимала, а я придумывала историю, выстраивала последовательность сюжетов.





Нина Костецкая, учащаяся 11а:

– Мы готовили тексты, в которых рассказывали о том, чего мы хотим добиться. Также нам надо было найти решения наших школьных проблем, развивать наше школьное сообщество, социальные группы, привлекать и заинтересовывать людей жизнью нашей школы. В итоге, каждый из нас получил ценный опыт планирования, написания постов, то есть то, что нам пригодится.





Екатерина Семкив, учащаяся 9а:

– Одним из заданий было – написать письма нашим потенциальным социальным партнёрам. Мы обратились к городским и федеральным торговым сетям, попробовали написать даже Илону Маску. Мы надеемся, что получим ответы, и, возможно, получим финансовую помощь, и, кроме того, мы готовы сотрудничать, продвигать продукцию наших партнёров в нашем сообществе.





Ирина Бачурина, учащаяся 9а:

– Медиацентр должен стать таким нестандартным объединением, которое поможет получать творческие навыки подготовки журналистских статей или фотографии. Здесь мы работаем командой, каждый сможет проявить себя в том направлении, которое будет ему интересно. Может быть, кто-то захочет читать стихи или преподавать, то есть развиваться вне школьных уроков, и это основное преимущество проекта: сделать школу интересной и творческой.





– Школа работает в первую очередь для детей, – подвела итог Елена Арчакова. – Союз родителей, учителей и учеников – это залог развития любой школы. Когда есть этот союз, когда мы понимаем друг друга и делаем всё, чтобы наши дети были успешными, тогда у нас всё получается.





























Информация предоставлена: В конкурсе приняли участие 1200 школ России, 114 из них вышли в финал. Озерская школа №32 стала одним из трёх победителей и выиграла один млн рублей на развитие школьного сообщества. Важно отметить, что в этом году конкурс «Школа Рыбаков Фонда» проводился впервые и его сооснователиприняли решение вручить не один, а три гран-при лучшим финалистам.По одному миллиону рублей получат: школа № 221 (ЗАТО Заречный, Пензенская область), школа №43 (станица Северская, Краснодарский край), школа №32, (Озерск, Челябинская область).рассказала об идее создания медиацентра директор школы №32В прошлом году школа №32 приняла участие в областном конкурсе и получила статус региональной инновационной площадки. В образовательную организация была направлена значительная сумма, за счёт которой удалось серьёзно обновить компьютерное оборудование, в частности, сейчас заканчивается обустройство информационного центра в школьной библиотеке.Успешное участие в конкурсе «Рыбаков Фонда» – это следующий шаг, который поможет продолжить развитие школьного сообщества. Прежде чем принять решение об участии в конкурсе, команда педагогов и учащихся всё тщательно продумала. Работать над проектом ребятам помогали наставникиподчеркнулаотметила. –Журналистика многогранна, это особая профессия, которая учит оригинально мыслить и подходить ко всем вещам с креативной точки зрения. Сегодня появились новые форматы, медиапривычки и новое поколение аудитории, но журналистика неизменно увлекательна, поскольку помогает постоянно расширять границы своих знаний, понимать и принимать разные точки зрения. Ребята, которые работали над проектом, серьёзно заинтересовались этой сферой деятельности, и сегодня они уже представляют, каким будет их собственный медиацентр., – подвела итог. –Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-01-13YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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