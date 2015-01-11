Сотрудники ЧТПЗ углубляют опыт внедрения бережливого производства с помощью экспертов ФЦК

На Челябинском трубопрокатном заводе началась стажировка 20 специалистов предприятия, которые при содействии экспертов Федерального центра компетенций освоят внедрение принципов бережливого производства и методик оптимизации производственных процессов, чтобы затем делиться полученными знаниями и опытом с другими участниками национального проекта «Производительность труда». В Челябинской области его мероприятия реализуют региональные минпром и Фонд развития промышленности.Помимо обучения на площадке самого завода, для рабочей группы будут организованы экскурсии на аналогичные предприятия-образцы. По итогам стажировки четыре сотрудника ЧТПЗ получат сертификат внутреннего тренера. Это позволит им тиражировать инструменты бережливого производства, в том числе, на предприятиях поставщиков и клиентов компании.«Группа ЧТПЗ имеет развитую производственную систему и входит в пятерку крупнейших производителей трубной продукции в мире. Производительность труда на наших предприятиях соответствует уровню мировых лидеров отрасли. После обучения сертифицированные сотрудники нашего завода смогут оказывать экспертную поддержку компаниям-участникам нацпроекта, используя как собственные методики повышения производительности труда, так и методические рекомендации ФЦК. Это стало возможным благодаря трёхстороннему соглашению о партнерстве, которое мы заключили с Министерством экономического развития РФ и АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»», - говорит генеральный директор трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.Группа ЧТПЗ стала компанией-партнером ФЦК наряду с госкорпорацией «Росатом» и ПАО «Газпром». Стажировка её рабочей группы подразумевает не только теоретические занятия, но и практическую реализацию проектов по повышению производительности труда на двух предприятиях-пилотах, являющихся участниками нацпроекта «Производительность труда» и входящих в перечень регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Это Челябинский механический завод и завод «СВЭЛ» в Свердловской области. Будущие внутренние тренеры уже участвуют в заседаниях проектных групп этих предприятий, обсуждая текущие карты потоков и продумывая план внедрения улучшений.Всестороннее взаимодействие участников процесса должно обеспечить рост производительности труда на предприятиях не менее 10%, 15% и 30% каждый последующий год по сравнению со стартовыми показателями. А возможность обучать сотрудников других компаний позволит специалистам ЧТПЗ распространить принципы бережливого производства на большую часть предприятий региона, что положительно скажется на экономике области.Напомним, национальный проект «Производительность труда» (ранее «Производительность труда и поддержка занятости») утвержден указом Президента РФ и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Ещё одна задача – определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. ***Группа ЧТПЗ - одна из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России с высокодиверсифицированным клиентским портфелем. По итогам 2019 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 18%. Доля в высокомаржинальных сегментах рынка – трубах большого диаметра и нарезных трубах нефтяного сортамента (OCTG) - составила 31% и 19% соответственно.Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии:Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке черного металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен Группой компаний «Римера».Благодаря использованию безопасных технологий и материалов, модернизированные предприятия Группы ЧТПЗ оказывают минимальное воздействие на окружающую среду и производят экологичную продукцию. Компания поддерживает социальную сферу и создает сотрудникам условия для здорового образа жизни. В 2020 году Группа ЧТПЗ отпраздновала 10-летие корпоративной философии «Белой металлургии».Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) - оператор национального проекта «Производительность труда».