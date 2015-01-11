Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

По данным Челябинского ЦГМС утром 13 января 2021, ночью и утром 14 января 2021 в отдельных районах Челябинской области ожидается понижение температуры воздуха до - 40 °С.

Убедительная просьба к жителям округа!

- немедленно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу по месту жительства о прекращении холодного, горячего водоснабжения, отсутствии пружин на входных дверях, открытых подвалах и чердачных помещениях

- принять меры по сохранению тепла в домах

- воздержаться от выезда на личном автотранспорте, выхода на зимнюю рыбалку

- в дальнюю поездку брать средства связи.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45520/