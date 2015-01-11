Нацпроект «Демография»: в 2021 году южноуральские семьи получат увеличенные ежемесячные выплаты на первенца

С 1 января 2021 года в связи с изменением размера прожиточного минимума увеличилось ежемесячное пособие при рождении первого ребенка и ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Теперь их размер составляет 11694 рубля. Общий объем бюджетирования проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» на 2021 год для Челябинской области составил 5,4 млрд рублей, из них 4,8 млрд рублей — средства федерального бюджета. В министерстве социальных отношений Челябинской области пояснили, что размер пособия на первенца и выплата на третьего и последующих их детей в 2021 году зависит от размера прожиточного минимума на детей во втором квартале 2020 года. Отметим, пособие на первенца в новом размере в 2021 году распространяется только на семьи, кому необходимо продлять его в текущем году или получать впервые.Помимо того, в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» изменились размеры и других детских выплат и пособий. Так, например, с 1 января 2021 года в связи с индексацией областных выплат на 4 тыс. рублей вырос и областной материнский капитал, который выплачивается в рамках нацпроекта «Демография». Теперь его размер составляет 104 тыс. рублей. Ежемесячная денежная выплата на третьего и (или) последующих детейсоставила 11694 рубля.«Всего мы выплачиваем 17 видов детских пособий, особо популярные из них те, которые предусмотрены национальным проектом, в частности, это выплаты на первого ребенка, выплаты многодетным семьям на третьего и последующих детей, единовременное пособие при рождении ребенка и региональный материнский капитал», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.В 2021 году в рамках нацпроекта более 25 тысяч южноуральских семей получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, более 28 тысяч семей воспользуются областным единовременным пособием при рождении ребенка. Ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей получат 11,5 тысячи многодетных семей. Также порядка 2 тысяч многодетных семей воспользуются областным материнским капиталом.Общий объем финансирования проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» на 2021 год для Челябинской области составил 5,4 млрд рублей, из них 4,8 млрд рублей из федерального бюджета.