Мининформ рассказал, какие онлайн-активности интересовали южноуральцев в дни новогодних каникул

Двадцать восемь бесплатных онлайн-ресурсов на платформе detidoma.gov74.ru помогали южноуральцам провести зимние каникулы интересно и безопасно, находясь дома. Региональное ИТ-ведомство выяснило, какие онлайн-активности были популярны у жителей в дни новогодних праздников.Онлайн-платформа «Детидома» detidoma.gov74.ru
была создана осенью 2020 года по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера
. В преддверии новогодних каникул произошло обновление ресурса. Команда госсвязистов, в которую вошли мининформ Челябинской области, Центр развития цифровых технологий, «Точка кипения-Челябинск» и Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий, опубликовали ссылки на 28 онлайн-активностей, которые были проверены на наличие бесплатного контента и возможность его использования детьми. Для удобства все ресурсы были поделены на пять рубрик: «Развлечения», «Новые знания», «Обучение», «Зарядка с чемпионом» и «Экскурсии».По данным мининформа Челябинской области, с момента запуска обновленной версии онлайн-платформы «Детидома», который состоялся 28 декабря, ресурс посетили свыше семи тысяч человек. Самым популярным у жителей оказался раздел «Зарядка с чемпионом», на втором месте – «Обучение», на третьем – «Экскурсии».Среди онлайн-активностей в ТОП-10 вошли: канал «Disney», благотворительный проект «Поколение М» от МТС, портал Deti-Online.com, игры Mail.Ru, ДШИ.онлайн, платформа «Дом по другим правилам» от Tele2, онлайн-зарядка с чемпионом, Российская электронная школа, портал «Дети и наука» и приложение SkillCity от «МегаФона».По словам заместителя министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерины Давыдовой
, онлайн-платформа «Детидома» продолжит работать и после новогодних праздников. Следующее обновление запланировано весной 2021 года.«Закрывать ресурс мы не планируем, пока у жителей есть интерес к нему. Это хороший проект, который объединяет вокруг себя неравнодушных людей и разработчиков цифровых решений для организации досуга детей в сети Интернет. К весне мы планируем новое обновление. Большое внимание будет уделено занятиям спортом онлайн и образовательным программам. Если у родителей и их детей есть предложения по развитию платформы или онлайн-активностям, они могут оставить их на detidoma.gov74.ru или написать нам в соцсетях», - отметила представитель регионального ИТ-ведомства.
Источник: detidoma.gov74.ru