Молодежь Челябинской области активно включается в социальную работу

2020 год показал как много некоммерческих организаций и жителей Южного Урала готовы быть полезными для общества, вносить свой вклад и двигать регион к изменениям. Об этом и многом другом шла речь на пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс» и посвященной мероприятиям для молодежи в 2021 году.Приятно начинать год с рассказов о добрых и интересных новостях в сфере молодежной политики, отметила в начале пресс-конференции начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина. Для молодежи первое значимое событие произошло уже в конце 2020 года. 30 декабря Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации». Он позволит существенно усовершенствовать программы поддержки молодого поколения России, повысить социально-экономическую и политическую активность молодежи. Подробнее о новом законе можно прочитать на сайте Главного управления молодежной политики Челябинской области.Для поддержки молодежных инициатив на Южном Урале существует несколько инструментов. Одним из важных событий 2020 года стало появления Фонда грантов Губернатора Челябинской области. Он выделяет порядка 100 млн рублей на поддержку инициатив граждан. Получить грант может как НКО, так и физическое лицо. Также некоммерческие организации получают субсидии для реализации программ и проектов на территории региона, которые заложены в целях молодежной политики.«Есть идеи, инициативы и проекты которые можно поддержать советом, словом или небольшим делом, которое не всегда требует глобальных финансовых ресурсов. Мы открыты к тому, чтобы помочь и где-то выступить навигатором и помощником», – отметила начальник управления.Планируя мероприятия на этот год, нельзя не отметить опыт 2020 года. Он показал, как можно нетрадиционно проводить привычные события. В первую очередь – это появление «цифровых аватаров». Так, мероприятия форума «Мёд» и «Тепло», а также фестиваля «Молфест» транслировались в онлайн и позволили собрать аудиторию не только УрФО, но и страны.На пресс-конференции также выступили представители молодежных организаций Челябинской области. Региональное отделение «Российского союза сельской молодежи», которое в начале этого года объявили лучшим в стране, планирует реализовать много образовательных, информационных и творческих проектов в 2021 году, один из которых ориентирован на молодежь на селе. В его рамках в 18 сельских территориях проведут конкурс «Сельская молодежь – будущее Южного Урала». Гражданские активисты, представители администрации, бизнес-сообщества и социальной сферы села от 18 до 35 лет создадут 22 команды развития и до конца года будут генерировать идеи и проекты населенного пункта, где они проживают. Отбор участников начнется с февраля, а в июне они уже приступят к обучению.«Подобный проект проводил «Российский союз сельской молодежи» на федеральном уровне в качестве пилотного, и он показал высокую эффективность. В некоторых селах смогли добиться выделения средств на проектно-сметную документацию по газификации, проводили экологические фестивали, куда съезжались люди со всей страны, и так далее. Мы ожидаем сделать что-то подобное в не менее чем семи проектах», – отметил председатель Челябинского регионального отделения «Российского союза сельской молодежи» Владислав Уланов.Проекты общественной организации «Молодежная палата» и «Департамента развития институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина» в прошлом году стали получателями двух грантов: президентского и губернаторского. Главная цель этих НКО – создать условия для реализации социально значимых идей и проектов молодежи.«В этом году мы будем реализовывать два проекта. Это «Event департамент», направленный на формирование кадров некоммерческого сектора экономики Челябинской области, и проект «Инноваторы», в рамках которого идет подготовка проектных менеджеров, людей, решающих проблемы социальных проектов», – рассказал председатель правления общественной организации «Молодежная палата» Никита Эйсмонт.В завершении пресс-конференции Светлана Калимуллина отметила несколько значимых событий для молодежи в будущем году. Так, в 2021-м планируется реализовать проекты по развитию молодежных медиа, пройдут традиционные волонтерские мероприятия и форумная компания «УТРО», а также конкурс лидеров в сфере молодежной политики.Посмотреть полную версию пресс-конференции можно по ссылке.