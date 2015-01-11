Молодых южноуральцев приглашают к участию во всероссийском конкурсе социальных проектов «Инносоциум»

Онлайн-тренировки с участием известных спортсменов Челябинской области проходили в прямом эфире со 2 по 10 января. По данным организаторов проекта, мининформа Челябинской области и медиахолдинга «Первый областной», в разные дни к занятиям спортом присоединялись от двухсот до тысячи человек Подробнее