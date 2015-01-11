Молодых южноуральцев приглашают к участию во всероссийском конкурсе социальных проектов «Инносоциум»

Онлайн-тренировки с участием известных спортсменов Челябинской области проходили в прямом эфире со 2 по 10 января. По данным организаторов проекта, мининформа Челябинской области и медиахолдинга «Первый областной», в разные дни к занятиям спортом присоединялись от двухсот до тысячи человек Подробнее
Осталось меньше месяца до окончания приема заявок на всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум». Участники конкурса смогут приобрести опыт ведения проекта, пообщаются с приглашенными экспертами и расширят свой круг единомышленников и партнеров. А победители получат 300 тысяч рублей на реализацию своего проекта, сообщает Молодежный ресурсный центр.Конкурс «Инносоциум» направлен на привлечение внимания общества, и в первую очередь молодежи, к решению актуальных социально значимых проблем. Он проводится по таким номинациям, как поддержка семьи и семейных ценностей, женское лидерство, активное долголетие. Все заявленные конкурсные проекты оценит экспертная комиссия, которая определит финалистов конкурса. Финалистов ждет доработка проектов с экспертами и конечная оценка жюри. Победители конкурса будут объявлены в марте 2021 года.Для участия необходимо подать заявку на сайте до 31 января 2021 года. Заявка включает информацию о заявителе, контактные данные, сведения о вузе, краткое и подробное описание инициативы, предполагаемые пути реализации проекта, сроки реализации, оценка социальной значимости проекта.Конкурс проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российского союза ректоров.