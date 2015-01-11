В детском саду Златоуста открыли соляную комнату

В Златоусте открылась еще одна соляная комната. Ее оборудовали в детском саду № 59 на средства президентского гранта. Современная галокамера, уже третья в городе, появилась благодаря совместной работе мэрии и Златоустовской епархии, сообщает пресс-служба городской администрации.Дошкольное учреждение посещают 119 детей, больше половины из них имеют ограничения по здоровью или инвалидность. Детский сад имеет лицензию на медицинскую деятельность, что позволяет делать малышам массаж и проводить физиотерапию. Теперь для укрепления их здоровья будет и собственная соляная комната. Новый оздоровительный ресурс оценили глава городского округа Максим Пекарский и епископ Златоустовский и Саткинский Викентий.«Ребята могут теперь получать не только знания, но и укреплять физическое здоровье, – подчеркнул епископ Викентий. – Рад тому, что это прекрасное дело было осуществлено с помощью президентских грантов. Надеюсь, что в дальнейшем мы также будем совместно трудиться на благо наших малышей».Стоит отметить, что подобные специальные помещения с особым микроклиматом также оборудованы в детском саду № 73 и православной школе Златоуста.«Приятно, что появляются такие объекты. Спасибо Владыке и всем священнослужителям епархии за активную и созидательную работу, направленную на благо родного города», – сказал Максим Пекарский.