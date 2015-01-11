» Молодые люди попробуют смоделировать работу известных международных структур на форуме в Омске

Онлайн-тренировки с участием известных спортсменов Челябинской области проходили в прямом эфире со 2 по 10 января. По данным организаторов проекта, мининформа Челябинской области и медиахолдинга «Первый областной», в разные дни к занятиям спортом присоединялись от двухсот до тысячи человек Подробнее
С 4 по 7 февраля в Омске пройдет IV Международный форум моделирования международных организаций. Участники будут моделировать деятельность международных организаций. Попробовать свои силы смогут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.Ребят ждет интересная культурная программа, работа диалоговых площадок со специальными гостями форума, а также раздаточный материал для каждого участника форума. Организаторы предоставляют бесплатное проживание и трансфер до места проведения форума.На площадке форума будет моделироваться деятельность таких международных организаций, как Всемирная организация здравоохранения, Европейская комиссия, Международный суд ООН, Организация исламского сотрудничества, Шанхайская организация сотрудничества и Международный пресс-центр.Подать заявку на участие может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Для этого нужно зарегистрироваться до 20 января по ссылке, выбрать организацию, выполнить творческое задание и прикрепить его к регистрационной форме.Организатором форума является ОРОО «Ассоциация моделирования международных организаций».