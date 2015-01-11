В местах крещенских купаний в Челябинской области ограничат вход

Жителям Челябинской области предложили в этом году воздержаться от крещенских купаний – в регионе по-прежнему высок риск заразиться коронавирусом.

Такое предложение сделала первый вице-губернатор Ирина Гехт. В то же время, она сообщила, что купели на водоемах области будут оборудованы с соблюдением всех профилактических мер. В частности, в раздевалки возле мест купания будет ограничен вход – одновременно находиться в них сможет только определенное количество людей. Остальным придется мерзнуть на холоде, что чревато возникновением простудных заболеваний.

Кроме тог, желающим нырнуть в прорубь рекомендовано обязательно соблюдать личную дистанцию.

«Сформированы бригады, которые будут следить за соблюдением предписанных норм», – подчеркнула Гехт.

Кроме того, она напомнила, что Минздрав РФ рекомендовал желающим поставить прививку от COVID-19 сделать это не позднее недели до Крещения или через два дня после него, т.к. погружение в ледяную воду оказывает влияние на иммунитет.

Ранее от купаний в проруби призвала воздержаться Церковь. Там напомнили, что это является данью традиции, а не религиозным обрядом.

https://dostup1.ru/society/V-mestah-kreschenskih-kupaniy-v-Chelyabinskoy-oblasti-ogranichat-vhod_133348.html