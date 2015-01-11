В Челябинской области вновь увеличилось количество заболевших коронавирусом – на утро 17 января подтверждено 303 новых случая, из них один – у школьника.

Накануне, 16 января, в регионе был зафиксирован 301 случай. С учетом новых данных, общее количество больных достигло 40 тыс. 169.

За прошедшие сутки из больниц выписали 379 пациентов. А всего заболевание пережили 26 тыс. 805 человек.

На данный момент число больных COVID-19 в регионе составляет 12 тыс. 831 человек.

За сутки тесты методами ИФА и ПЦР сделали 8 120 жителей региона, а всего в области проведен 1 млн 293 тыс. 427 исследований.

COVID-19 стал причиной смерти 16 человек.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-vnov-uvelichilos-kolichestvo-zabolevshih-koronavirusom_133366.html