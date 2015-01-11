РЦК Челябинской области – в лидерах рейтинга регионов России по реализации нацпроекта «Производительность труда»

В свежем рейтинге региональных центров компетенций, ежеквартально составляемом Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), РЦК Челябинской области поднялся сразу на четыре пункта и прочно укрепился в первой пятерке.В 2019 году он был создан при региональном Фонде развития промышленности для внедрения принципов и инструментов бережливого производства на предприятиях области. Сертифицированные эксперты ФЦК и РЦК помогают им в ходе участия в национальном проекте «Производительность труда»создавать потоки-образцы. Из них максимально исключаются все потери, т.е. то, что не приносит конкретной ценности продукту – перепроизводство, простои оборудования, лишние транспортировки и движения и т.п. Затем этот опыт распространяется на все подразделения. В итоге улучшаются условия труда, растет производительность, а с ней и доходы компаний.«В рамках федерального и регионального проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», курируемых областным минпромом, участники нацпроекта получают и финансовую господдержку в виде налоговых льгот, доступа к льготным займам и т.д., и, что не менее ценно, квалифицированную помощь экспертов в сфере бережливого производства. Работая непосредственно на площадках предприятий, они оптимизируют производственные процессы, прививают работникам культуру высокой производительности и эффективности. А это, помимо прочего, означает рост зарплат и дополнительные возможности для развития и компаний, и экономики региона в целом. Высокие позиции в федеральном рейтинге подтверждают профессионализм наших специалистов», - комментирует успех РЦК заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.Челябинская область лидирует практически по всем критериям оценки, применяемым ФЦК:
Укомплектованность штата - 100%.
Укомплектованность сотрудниками, аттестованными к самостоятельному ведению проектов, - 125%.
Выполнение плана по охвату предприятий - 100%.
Выполнение плана по старту проектов - 100%.
Выполнение плана по количеству завершенных проектов - 100%.
Создание потоков-образцов под региональным управлением - 9 созданных потоков при изначально планировавшемся показателе 3 потока.
Уровень удовлетворенности предприятий-участников нацпроекта работой экспертов РЦК - 96%,при показателе 88,2% в среднем по стране!
Выполнение графика реализации проектов – 90%.
При составлении рейтинга учитываются РЦК, проработавшие, как минимум, 10 месяцев с момента своего создания. На данный момент, это центры из 32 субъектов РФ. По итогам четвертого квартала прошлого года Челябинская область набрала 8.2 балла из 10 возможных.«Я по праву горжусь коллективом Фонда, частью которого является РЦК. Это не только настоящие профессионалы, но и единая сплоченная и компетентная команда. От руководителей предприятий я часто слышу исключительно положительные отзывы о работе наших экспертов, умеющих не только донести до участников нацпроекта философию непрерывных улучшений, но и заражающих своим неподдельным энтузиазмом. Силами РЦК на птицефабрике «Челябинская» и в компании «Комфорт», например, созданы потоки-образцы, показатели которых не уступают достижениям компаний, осваивающих инструменты бережливого производства под руководством ФЦК. С федеральными коллегами мы работаем в тесном контакте, изучаем лучшие практики друг друга, постоянно делимся опытом и наработками в реализации мероприятий нацпроекта», - отмечает директор регионального ФРП Сергей Казаков.При непосредственном участии экспертов РЦК почти две сотни работников разных предприятий региона прошли стажировку на «Фабрике процессов». Игровой практикум, обучающий руководителей и сотрудников компаний инструментам и методам бережливого производства путем имитации реальных трудовых процессов, организован на базе Фонда развития промышленности Челябинской области.Эксперты учат членов рабочих групп анализировать текущее состояние производства, определять основные проблемы, составлять план изменений и улучшений и находить эффективные решения с тем, чтобы в дальнейшем они самостоятельно тиражировали полученный опыт и навыки бережливого производства на своих предприятиях.Все эти действия в комплексе помогут участникам нацпроекта к 2024 году обеспечить рост производительности до 30%.Стоит напомнить, что в конце прошлого года команда РЦК Челябинской области вышла в финал первого Всероссийского чемпионата по производительности. 12 февраля он пройдет в Москве в очном режиме.***Национальный проект «Производительность труда» (ранее «Производительность труда и поддержка занятости») утвержден указом Президента РФ и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Ещё одна задача – определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализуют региональные минпром и Фонд развития промышленности.Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) - оператор национального проекта «Производительность труда».Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) - единственный сертифицированный ФЦК оператор, системно реализующий проекты по повышению производительности труда в Челябинской области. Под руководством экспертов РЦК полный комплекс необходимых для внедрения у себя на предприятиях бережливого производства знаний и навыков получило уже 192 сотрудника предприятий региона.