Южноуральцы могут принять участие в образовательных форумах студенческой олимпиады «Я – профессионал»

Образовательные форумы Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» соберут в феврале и марте талантливых молодых людей из разных регионов страны в Сочи. Потенциальным участникам необходимо подать заявку и написать мотивационное письмо. Регистрация пройдет до 26 января, сообщает Молодежный ресурсный центр.Форум «Материаловедение и строительство»
пройдет с 20 по 26 февраля, а форум «Программная инженерия и Радиотехника»
– с 1 по 7 марта. Оба события состоятся в пансионате «Бургас» города Сочи. Проживание, питание, культурную и образовательную программы оплатят организаторы.Участников ждут лекции и панельные дискуссии, семинары, мастер-классы, тренинги и неформальные беседы с ведущими специалистами профессиональной области, руководителями кадровых служб крупных компаний, психологами и преподавателями УрФУ
.В мотивационном письме нужно рассказать о себе, обязательно указать ФИО, электронную почту, направление олимпиады, телефон, город проживания и место учебы. Также необходимо ответить на вопросы: каких профессиональных высот вы планируете достичь, какими качествами должен обладать профессионал вашей профессии и какой должна быть команды вашей мечты. Максимальный объем письма – 500 слов.Отбор проводится среди участников отборочного этапа олимпиады на основании мотивационных писем. Заявки принимаются до 26 января. Подать заявку можно по ссылке
.Олимпиада «Я – профессионал» – это масштабное практико-ориентированное соревнование для студентов российских вузов. Задания олимпиады проверяют не только теоретические знания участников, но и прикладные профессиональные компетенции. В числе организаторов олимпиады – ведущие вузы и крупнейшие российские компании, а также Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». Задания для участников составляют преподаватели вузов-организаторов совместно с экспертами компаний-партнеров олимпиады.
Источник: Молодежный ресурсный центр