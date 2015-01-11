Завершается прием заявок на ежегодную всероссийскую премию «Headliner года»

16 января 2021 в 13.58 по линии 112 в единую дежурно - диспетчерскую службу Озерского городского округа поступило сообщение о том, что на льду озера Большая Нанога в 100 м от берега лежит человек Подробнее
Претенденты на награды могут зарегистрироваться на сайте премии до 20 января. Премия присуждается по пяти номинациям. Победителей ждут ценные призы и звание «Headliner года», сообщает Молодежный ресурсный центр.Цель премии — составить карту самых ярких проектов со всей страны и поощрить их лидеров — людей, чьи проекты несут созидательную идею и стимулируют прогресс в своих областях.Заявиться на премию могут все желающие старше 18 лет с проектами, которые реализованы на территории России, несут пользу обществу, создают новые возможности и являются прорывными в своей сфере. Предусмотрено пять номинаций: «Культура и искусство», «Общественная деятельность и социальные проекты», «Бизнес и инновации», «Наука и образование», «Спорт, фитнес и здоровье».Оценивать проекты будут настоящие профессионалы в своих отраслях: Станислав Загонский, Наталья Кремнева, Ольга Дроздова, Ольга Павлова, Алексей Алексенко, Георгий Урушадзе, Ксения Чудинова, Максим Белицкий, Артем Гебелев, Александр Гаврилов, Ксения Ламшина, Ксения Суворова, Ирина Мандрыкина, Максим Абаев, Владимир Раевский, Анастасия Карпова, Юлия Варшавская и многие другие. Экспертным составом будет составлен лонг-лист достойных проектов, шорт-листы и определены победители по каждой номинации. Также будут названы абсолютный победитель - «Headliner года» - и лидер народного голосования. Все победители получат денежные призы.