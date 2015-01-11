ГИБДД предупреждает: зимние забавы могут быть опасны!

Сотрудники ГИБДД предупреждают об опасности катания на «ватрушках», санках и других приспособлениях, прикрепленных к автомобилям. Тюбинг, привязанный к автомобилю, развивает большую скорость и зачастую вылетает на полосу встречного движения, где запросто может попасть под автомобиль. Подобные «зимние забавы» могут привести к гибели.

«Водителю за перевозку людей вне кабины грозит штраф 1000 рублей по ч.2 ст.12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей». А его пассажиру на «тюбинге», лицу старше 16 лет, штраф в размере 800 рублей по ч.2 ст.12.29 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в дорожном движении». А в случае гибели человека водитель понесет и уголовную ответственность – сообщает инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск старший лейтенант полиции Наталья Архипова.