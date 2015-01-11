30 января 2021 года Уральский юридический институт МВД России приглашает кандидатов на обучение на День открытых дверей.

Уважаемые кандидаты на обучение, Уральский юридический институт МВД России открывает для вас свои двери. Если вы сделали свой выбор в пользу служения России в органах внутренних дел, или стоите перед ним, приглашаем вас в нашу образовательную организацию. День открытых дверей будет организован 30 января 2021 года в режиме онлайн в 11.00.

В целях регистрации, гражданам желающим принять участие в мероприятии, для присвоения индивидуального логина и пароля, необходимо в срок до 25 января 2021 года направить на электронный адрес iumertcalova@mvd.ru следующие сведения:

- название населенного пункта места проживания,

- наименование общеобразовательного учреждения, в котором проходите обучение,

- фамилия, имя, отчество участника.

Конфиденциальность персональных данных гарантируем.

Подключайтесь, будет интересно и познавательно https://урюи.мвд.рф/Press-sluzhba/Novosti/item/22559792