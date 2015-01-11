Тестовая запись в первые классы открыта в Челябинской области с 18 января

В понедельник, 18 января, в Челябинской области стартует тестовая запись в первые классы. До 22 февраля родители могут составить и подать пробное электронное заявление о зачислении в школу на 2021/2022 учебный год.

«Родители смогут потренироваться в умении работать на портале, а также удостовериться, что все очень просто»,

— заявила начальник Управления общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Доступ к тестовой форме открыт на портале «Образование Челябинской области», а также на Региональном портале государственных услуг Челябинской области. Для работы со вторым сервисом нужно иметь регистрацию на портале госуслуг, учетную запись в ЕСИА.

После завершения тестового периода, то есть 22 февраля 2021 года, все поданные заявления будут удалены, чтобы к началу приемной кампании семьи находились в равных условиях.

В этом году по всей России и в Челябинской области изменились сроки записи в первый класс. Раньше прием детей по месту жительства начинался 1 февраля, а теперь он стартует только 1 апреля. Второй этап зачисления — на оставшиеся места — начинается 6 июля.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/testovaya-zapis-v-pervye-klassy-otkryta-v-chelyabinskoy-oblasti-s-18-yanvarya/