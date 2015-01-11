Крещение прошло в светлой атмосфере

Согласно традиции, организованное купание прошло на озере Иртяш, в районе пляжа «Нептун». На предварительно расчищенной площадке были установлены палатки с обогревом, во льду вырезана купель для тех, кто пожелал окунуться в воду. Стоит отметить, что среди любителей этой зимней традиции были люди разных возрастов, несмотря на довольно низкую температуру воздуха.
Чин Великого Водоосвящения провел настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Шорин. Многочисленные верующие с радостью восприняли как сам обряд, так и возможность набрать озерной воды, которая, по православным канонам, приобретает в Крещение живительную силу.
Место празднования посетил глава округа Евгений Щербаков:
- У нас сложилась хорошая ежегодная традиция совместно с нашим храмом проводит праздник Крещения, благодарен отцу Димитрию за поддержание традиции водоосвящения. Я считаю, что наши службы организовали процесс на должном уровне, условия созданы хорошие, всё проходит спокойно. Отмечу, чтобы отмечать этот праздник, нужен определенный духовный настрой.
Евгений Щербаков поблагодарил всех участников подготовки к крещенским купаниям: сотрудников управления ГО и ЧС, поисково-спасательной службы, управления внутренних дел, специального управления ФПС № 1 МЧС России, работников УКСиБ, парка культуры и отдыха.
Директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев также поздравил озерчан с праздником Крещения Господня:
- Я очень рад, что в Озерске традиции православия укрепляются, поддерживаются христианские ценности. Желаю всем, кто отмечает праздник, всего самого доброго.
Фото Александра Абросисимова
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа