2021-01-19YEKT08:00:00 | Губерния Два новых судебных участка мировой юстиции открылись в Челябинской области Источник: из открытых источников









Новые судебные участки появились в Тракторозаводском районе Челябинска и Орджоникидзевском районе Магнитогорска.Изменения, принятые в Федеральный закон «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» в июле 2020 года, позволили увеличить количество судебных участков в Челябинской области до 183.Два новых судебных участка решено было учредить в районах с наибольшей нагрузкой на мировых судей. Средняя нагрузка на одного мирового судью в Челябинской области по итогам 11 месяцев 2020 года составила 5 тыс. 454 дела, тогда как в Орджоникидзевском районе Магнитогорска – 6 тыс. 866 дел, а в Тракторозаводском районе Челябинска – 10 тысяч 442 дела.«Открытие новых судебных участков позволит более равномерно перераспределить нагрузку в этих районах, – отметил начальник Главного управления юстиции Челябинской области Валерий Быков. - Стабилизировать их работу и повысить качество судопроизводства».Аппарат новых судебных участков начал работу с 11 января, в полном объеме ведет прием заявителей. Судебный участок № 8 Тракторозаводского района города Челябинска расположился на ул. Героев Танкограда, 35, а судебный участок № 9 Орджоникидзевского района города Магнитогорска – во Дворце правосудия (ул. Николая Шишка, 10).Мировые судьи разместились в помещениях, отвечающих современным требованиям к зданиям судов общей юрисдикции, оснащены необходимыми материально-техническими средствами для успешной и эффективной работы. Источник: из открытых источниковНовые судебные участки появились в Тракторозаводском районе Челябинска и Орджоникидзевском районе Магнитогорска.Изменения, принятые в Федеральный закон «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» в июле 2020 года, позволили увеличить количество судебных участков в Челябинской области до 183.Два новых судебных участка решено было учредить в районах с наибольшей нагрузкой на мировых судей. Средняя нагрузка на одного мирового судью в Челябинской области по итогам 11 месяцев 2020 года составила 5 тыс. 454 дела, тогда как в Орджоникидзевском районе Магнитогорска – 6 тыс. 866 дел, а в Тракторозаводском районе Челябинска – 10 тысяч 442 дела.«Открытие новых судебных участков позволит более равномерно перераспределить нагрузку в этих районах, – отметил начальник Главного управления юстиции Челябинской области. - Стабилизировать их работу и повысить качество судопроизводства».Аппарат новых судебных участков начал работу с 11 января, в полном объеме ведет прием заявителей. Судебный участок № 8 Тракторозаводского района города Челябинска расположился на ул. Героев Танкограда, 35, а судебный участок № 9 Орджоникидзевского района города Магнитогорска – во Дворце правосудия (ул. Николая Шишка, 10).Мировые судьи разместились в помещениях, отвечающих современным требованиям к зданиям судов общей юрисдикции, оснащены необходимыми материально-техническими средствами для успешной и эффективной работы. AzAzA 2021-01-19YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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