Главная задача – восстановить справедливость

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Розыгрыш от УКС. Январь 2021

Пресс-конференция Главы ОГО. Декабрь 2020

Хроники. Covid-19. Новый год

Поедим? Суп антипохмельный

ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020

Поедим? Новогодняя кета

ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020

ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020

Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| Губерния

Исторический музей приглашает челябинцев на выставку «Южный Урал. Лучшие фотографии»

В Челябинске накануне открылась выставка «Южный Урал. Лучшие фотографии». Это собрание работ, вошедших в одноименный представительский альбом, который был подготовлен...

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На Южном Урале стартует всероссийская акция «Вода России»

В Челябинской области стартует Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России». Первые субботники пройдут сегодня, 19 января, сообщает...

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«Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения

«Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году, полностью выполнив государственные контракты с Росстатом...

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Организаторы завершили строительство трассы для этапа Кубка мира по сноуборду на курорте «Банное»

На курорте «Банное» завершена подготовка трассы для этапа Кубка мира по сноуборду. Соревнования пройдут 6 и 7 февраля в двух дисциплинах – параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте, сообщает минспорт.
В декабре были проведены основные виды работ: планировка полотна трассы и строительство стартовых площадок. Специалисты использовали две снегоуплотнительные машины Pisten Bully (300 polar и 600 polar). Курировал процесс технический консультант FIS Charles Turcotte. Вместе с ним работала команда профессионалов курорта «Банное».17-19 января производилась подготовка стартовых бугров для параллельного слалома и параллельного слалом-гиганта. На сегодняшний день полотно трассы для проведения соревнований готово в полном объеме.Отметим, что в ближайшее время начнется продажа билетов на этап Кубка мира по сноуборду. Посетить мероприятие смогут около 2000 человек. Для них будут построены специальные трибуны, где зрители смогут расположиться с учетом социальной дистанции.Напомним, ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» уже принимал подобные соревнования в 2019 году. Тогда на турнире выступили 92 спортсмена из 17 стран. За два дня мероприятие посетили почти 10 тысяч человек. Права на трансляцию были куплены 17 телевизионными компаниями: ORF, BNT, CCTV, L’EQUIPE, EUROSPORT, RAI, POLSAT, RTV, NBC, Матч,  Областное ТВ и др.  Подробнее

| Губерния

Челябинская область и Хабаровский край подписали соглашение о сотрудничестве

В конце 2020 года подписано соглашение между правительствами Челябинской области и Хабаровского края, направленное на создание благоприятных условий для привлечения...

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В Кыштыме дети-сироты получили ключи от новых квартир

Новый год для нескольких молодых жителей Кыштыма начался с приятного события – получения ключей от собственных квартир. Жилье получили дети-сироты и дети, оставшиеся...

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Специалисты Публичной библиотеки оцифровали первую челябинскую книгу

Издание «Систематический указатель лучших книг и журнальных статей» было выпущено более 100 лет назад в Челябинске библиотекой Товарищества «Братья Покровские»,...

| Городские новости

Главная задача – восстановить справедливость

В этом году сотрудники Следственного комитета России отметили десять лет со дня его образования. В связи с профессиональным праздником исполняющий обязанности руководителя...

| Губерния

В Челябинской области стартовал тестовый период подачи заявлений на зачисление в первый класс в электронной форме

С 18 января по 22 февраля 2021 года родителям будущих первоклассников будет предоставлена возможность потренироваться в заполнении и направлении заявления в электронном...

| Губерния

Два новых судебных участка мировой юстиции открылись в Челябинской области

Новые судебные участки появились в Тракторозаводском районе Челябинска и Орджоникидзевском районе Магнитогорска.
Изменения, принятые в Федеральный закон «Об общем...
| Новости » Городские новости

Главная задача – восстановить справедливость

В этом году сотрудники Следственного комитета России отметили десять лет со дня его образования. В связи с профессиональным праздником исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области Иван Хабалкин рассказал о том, каких результатов удалось достичь озерскому подразделению за прошедший год.
15 января 2011 года комитет стал самостоятельной структурой, отделившись от прокуратуры. Государство наделило следственный комитет широким кругом полномочий, поэтому самостоятельный федеральный орган решает огромное количество задач и имеет большие полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Ведомство уполномочено осуществлять предварительное следствие по наиболее сложным уголовным делам, расследование которых имеет большое значение для укрепления в российском обществе законности и справедливости.
Следственному комитету РФ вменено в обязанности расследование уголовных дел, отнесённых законом к категории тяжких и особо тяжких, –подчеркнул Иван Хабалкин. – К нашей подследственность отнесены также преступления, совершённые в отношении спецсубъектов и спецсубъектами (речь идёт о должностных лицах Следственного комитета, органов федеральной службы безопасности, службы внешней разведки, федеральной службы охраны, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и т.д.) –
это исключительная компетенция Сотрудников следственного комитета. Кроме того, Следственный комитет специализируется на расследовании преступлений: коррупционной направленности, в налоговой сфере, тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.
Высоких показателей в работе, я считаю, нам удаётся добиваться прежде всего благодаря тому, что за десять лет работы в следственном отделе Озерска сложился трудоспособный крепкий коллектив.
Иван Хабалкин отметил, что по статистике, к сожалению, каждый январь в округе происходит убийство. Новый 2021 год не стал исключением. В настоящее время идёт предварительное расследование, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, выясняются обстоятельства дела.
Прошедший 2020 год для всех был сложным, непростой была и криминогенная обстановка в Озерском городском округе:
– В Озерске было совершено три преступления, связанных с убийствами граждан. Кроме того, совместно с коллегами из МВД мы достаточно долго искали без вести пропавшую несовершеннолетнюю жительницу Озерского городского округа, к счастью, она была найдена живой, доставлена домой и передана родителям.
В прошлом году мы завершили расследование уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Это всегда очень острые дела, связанные с защитой прав несовершеннолетних и малолетних.
По сравнению с 2019 годом по количеству преступлений показатели 2020 года незначительно снизились. В частности, меньше стало дел общеуголовной направленности, но при этом возросло число экономических преступлений:
В связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции в апреле и мае 2020 года работа многих предприятий была приостановлена, начала складываться задолженность по выплате заработной платы. Граждане обращались и к нам, и в прокуратуру с заявлениями о нарушении их конституционных прав. В каждом случае мы подходили к разбирательству принципиально, но взвешенно. В тех случаях, когда у предприятия не было средств, то и состав преступления у руководителя этого предприятия отсутствовал. Отстаивая интересы граждан, мы возбуждали и расследовали уголовные дела, накладывали аресты на имущество. В частности, всего было наложено арестов на общую сумму более 70 млн рублей.
По ряду уголовных дел мы добивались полной выплаты, соответственно дела были прекращены. Но были случаи, когда граждане обращались с заявлениями, а входе разбирательства выяснялось, что человек получал выплаты, но по объективным причинам (отпуск или больничный) меньшие по размеру.
Отстаивая конституционные права граждан, следственный отдел тщательно разбирается с любыми вопросами, соблюдая права сторон:
– В таких делах у нас подход крайне взвешенный. Во-первых, в уголовном кодексе существуют определённые требования к наличию состава преступления. Кроме того, что у руководства предприятия должна быть возможность выплатить зарплату, для состава преступления по данной статье нужно одно из двух условий, а именно: срок полной невыплаты средств должен составлять не менее двух месяцев, либо трёх месяцев частичной (менее пятидесяти процентов). То есть, если работнику выплачивается 55 процентов заработной платы ежемесячно, то работодатель не будет привлечён к уголовной ответственности. Зачастую это вызывает недовольство граждан, которых можно понять. Вместе с тем, закон предусматривает подобную ситуацию, и мы должны его соблюдать.
Иван Хабалкин обратил особое внимание на то, что в подобных случаях необходимо защищать свои трудовые права не в следственном, а в контролирующем органе – в Рострудинспекции. Она обладает очень широким кругом полномочий в этой сфере.
Продолжая тему трудовых взаимоотношений, Иван Хабалкин подчеркнул, что в прошлом году было возбуждено два уголовных дела по фактам нарушения правил техники безопасности на производстве:
– В одном случае работник погиб, во втором случае – женщина получила тяжкий вред здоровью и вынуждена до настоящего времени проходить лечение. В данных двух случаях были вопиющие нарушения правил техники безопасности. Дела этой категории объёмные и сложные в расследовании, потому что надлежит установить, кто и какие именно нарушил правила безопасности, и состоят ли они в причинно-следственной связи с наступившими печальными последствиями.
Бывают случаи, когда сами работники нарушают инструкцию по правилам техники безопасности, в таких случаях мы отказываем в возбуждении уголовного дела. Но когда совокупность факторов связана с нарушением общих требований безопасности, специальных, с отсутствием надзора за исполнением этих требований, тогда мы конечно даём принципиальную юридическую оценку, в таком случае это является преступлением.
В 2020 году было принято к производству 67 уголовных дел. При этом по итогам прошлого года по общеуголовному направлению работы снизилась как статистика поступающих обращений, так и возбужденных уголовных дел.
Специфика этих дел заключается в том, что они очень трудоёмкие, – подчеркнул Иван Хабалкин. – Нашими следователями по уголовным делам за минувший год было назначено 97 экспертных исследований, не считая судебно-медицинских исследований, которые обязательно назначаются по некриминальным случаям смертей граждан. В это число входят 19 бухгалтерских и 4 налоговых экспертизы. Это очень трудоёмкие объёмные исследования. 11 молекулярно-генетических экспертиз – это также очень серьёзная работа, требующая времени.
Кроме того, при назначении экспертизы нельзя ошибиться в вещественных доказательствах, всё надо сделать чётко и своевременно. Даже в самых простых делах необходим дифференцированный подход, поскольку может потребоваться назначить до пяти экспертиз.
Если статистика общеуголовных дел снизилась, показатели по делам, совершённым несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, остались по-прежнему тревожными:
– Большинство из них относятся к категории преступлений против половой неприкосновенности по статьям 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). По 134 статье в Озерском городском округе за прошлый год было возбуждено восемь уголовных дел. По двум фактам были вынесены постановления об отказе в связи с недостижением подозреваемого совершеннолетнего возраста.
В таких случаях сотрудники Следственного комитета всегда стоят на страже интересов несовершеннолетних. Если речь идёт о подростках 15-17 лет, то хочу в очередной раз обратить внимание родителей на то, что необходимо держать в поле зрения круг общения своих детей: на улице, в школе, в социальных сетях. Надо беречь своих детей. Зачастую подобный негативный опыт приводит к разочарованиям и психологическим травмам, наносит непоправимый вред здоровью, а несвоевременность таких отношений приводит к крайне негативным последствиям во взрослой жизни.
В 2020 году оставалась достаточно напряжённой ситуация и по преступлениям в налоговой сфере:
В округе работает предприятие ядерно-оружейного комплекса. Параллельно с градообразующим предприятием работают очень много организаций, которые с ним связаны. Поэтому всегда присутствуют дела по неуплате налогов. Эти дела нами расследуются достаточно успешно, часть из них направляется в суд, часть прекращается за выплатой средств, либо по истечению срока давности привлечения лица к уголовной ответственности. В таких случаях уголовное преследование прекращается, но у налоговой инспекции остаются все основания, чтобы взыскать средства через суд.
Длительный срок расследования связан с назначением налоговых экспертиз, которые проводятся длительный период времени (порядка шести-восьми месяцев). Делается это для того, чтобы исключить человеческий фактор и сделать максимально объективные выводы, не допустить нарушения интересов бюджета Российской Федерации, но и не нарушить права подозреваемого обвиняемого. Сбор доказательств по таким делам – это объёмный и длительный процесс. Во многих случаях средства возвращаются в бюджет государства, а это пенсии и заработная плата социальной сферы.
Одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета является расследование уголовных дел по преступлениям прошлых лет. Речь идёт об уголовных делах, которые ранее были приостановлены и хранились в архиве:
Мы такие дела не забываем, возвращаемся к ним и делаем это систематически. В 2020 году было раскрыто убийство 2003 года. Фигурант по делу был известен. Когда дело подняли, установили наличие вещдоков, провели дополнительные экспертизы. Технологии исследований сейчас усовершенствовались, поэтому был установлен ряд ДНК следов на одежде.Кроме того, по опросам свидетелей были также установлены обстоятельства преступления. В итоге, совокупность доказательств позволила утверждать, что убийство было совершено данным мужчиной. Но поскольку в 2018 году он скончался, дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого. Главное, что это преступление не осталось нераскрытым. Для этого следователями была проведена большая кропотливая работа.
Наша основная задача – это соблюдение прав потерпевших, принципа неотвратимости наказания. Родственники обвиняемого и потерпевшей были ознакомлены с результатами. Несмотря на то, что люди много лет назад пережили большое горе, сегодня они знают, что справедливость была восстановлена. Таких дел достаточное количество и в Челябинской области, и по России. Все они имеют важное социальное значение.
В первом полугодии 2020 года было также раскрыто пять преступлений, связанных с разбойными нападениями, совершёнными в 2015 году. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый признал вину и частично возместил причинённый ущерб. Он был осуждён и получил пять лет лишения свободы. В 2018 году в посёлке Новогорный у пятидесяти трёх подъездов были скручены гайки с газовых кранов. В многоэтажных домах три дня не было газоснабжения. Это дело также было раскрыто:
– В 2019 году дело было приостановлено, поскольку мы не смогли найти виновного. В 2020 году сотрудниками полиции был проведен ряд мероприятий, установили подозреваемого, который в 2018 году был несовершеннолетним. В настоящее время он вину признал и раскаялся. Таким образом сотрудниками следственного отдела было расследовано и раскрыто семь преступлений категории прошлых лет, из которых одно – особо тяжкое. С целью реализации принципа неотвратимости наказания мы эту работу будем продолжать.
В завершении разговора Иван Хабалкин поблагодарил коллектив следственного отдела за плодотворную работу, за большой титанический труд, который был проведён сотрудниками в 2020 году:
– Минувший год мы проработали в тесном взаимодействии с органами МВД, ФСБ, прокуратуры и суда, они нам очень помогали в нашей работе, хочу сказать им всем отдельные слова благодарности.
В связи с юбилейной датой ещё раз хочу поблагодарить и поздравить коллег с профессиональным праздником, пожелать светлых дней, морально-психологического равновесия, побольше проводить время дома с семьями и всем крепкого здоровья.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа
2021-01-19YEKT11:00:00
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