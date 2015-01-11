2021-01-19YEKT11:00:00 | Новости Городские новости Главная задача – восстановить справедливость В этом году сотрудники Следственного комитета России отметили десять лет со дня его образования. В связи с профессиональным праздником исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области Иван Хабалкин рассказал о том, каких результатов удалось достичь озерскому подразделению за прошедший год.

15 января 2011 года комитет стал самостоятельной структурой, отделившись от прокуратуры. Государство наделило следственный комитет широким кругом полномочий, поэтому самостоятельный федеральный орган решает огромное количество задач и имеет большие полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Ведомство уполномочено осуществлять предварительное следствие по наиболее сложным уголовным делам, расследование которых имеет большое значение для укрепления в российском обществе законности и справедливости.

– Следственному комитету РФ вменено в обязанности расследование уголовных дел, отнесённых законом к категории тяжких и особо тяжких, –подчеркнул Иван Хабалкин. – К нашей подследственность отнесены также преступления, совершённые в отношении спецсубъектов и спецсубъектами (речь идёт о должностных лицах Следственного комитета, органов федеральной службы безопасности, службы внешней разведки, федеральной службы охраны, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и т.д.) –

это исключительная компетенция Сотрудников следственного комитета. Кроме того, Следственный комитет специализируется на расследовании преступлений: коррупционной направленности, в налоговой сфере, тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

Высоких показателей в работе, я считаю, нам удаётся добиваться прежде всего благодаря тому, что за десять лет работы в следственном отделе Озерска сложился трудоспособный крепкий коллектив.

Иван Хабалкин отметил, что по статистике, к сожалению, каждый январь в округе происходит убийство. Новый 2021 год не стал исключением. В настоящее время идёт предварительное расследование, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, выясняются обстоятельства дела.

Прошедший 2020 год для всех был сложным, непростой была и криминогенная обстановка в Озерском городском округе:

– В Озерске было совершено три преступления, связанных с убийствами граждан. Кроме того, совместно с коллегами из МВД мы достаточно долго искали без вести пропавшую несовершеннолетнюю жительницу Озерского городского округа, к счастью, она была найдена живой, доставлена домой и передана родителям.

В прошлом году мы завершили расследование уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Это всегда очень острые дела, связанные с защитой прав несовершеннолетних и малолетних.

По сравнению с 2019 годом по количеству преступлений показатели 2020 года незначительно снизились. В частности, меньше стало дел общеуголовной направленности, но при этом возросло число экономических преступлений:

– В связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции в апреле и мае 2020 года работа многих предприятий была приостановлена, начала складываться задолженность по выплате заработной платы. Граждане обращались и к нам, и в прокуратуру с заявлениями о нарушении их конституционных прав. В каждом случае мы подходили к разбирательству принципиально, но взвешенно. В тех случаях, когда у предприятия не было средств, то и состав преступления у руководителя этого предприятия отсутствовал. Отстаивая интересы граждан, мы возбуждали и расследовали уголовные дела, накладывали аресты на имущество. В частности, всего было наложено арестов на общую сумму более 70 млн рублей.

По ряду уголовных дел мы добивались полной выплаты, соответственно дела были прекращены. Но были случаи, когда граждане обращались с заявлениями, а входе разбирательства выяснялось, что человек получал выплаты, но по объективным причинам (отпуск или больничный) меньшие по размеру.

Отстаивая конституционные права граждан, следственный отдел тщательно разбирается с любыми вопросами, соблюдая права сторон:

– В таких делах у нас подход крайне взвешенный. Во-первых, в уголовном кодексе существуют определённые требования к наличию состава преступления. Кроме того, что у руководства предприятия должна быть возможность выплатить зарплату, для состава преступления по данной статье нужно одно из двух условий, а именно: срок полной невыплаты средств должен составлять не менее двух месяцев, либо трёх месяцев частичной (менее пятидесяти процентов). То есть, если работнику выплачивается 55 процентов заработной платы ежемесячно, то работодатель не будет привлечён к уголовной ответственности. Зачастую это вызывает недовольство граждан, которых можно понять. Вместе с тем, закон предусматривает подобную ситуацию, и мы должны его соблюдать.

Иван Хабалкин обратил особое внимание на то, что в подобных случаях необходимо защищать свои трудовые права не в следственном, а в контролирующем органе – в Рострудинспекции. Она обладает очень широким кругом полномочий в этой сфере.

Продолжая тему трудовых взаимоотношений, Иван Хабалкин подчеркнул, что в прошлом году было возбуждено два уголовных дела по фактам нарушения правил техники безопасности на производстве:

– В одном случае работник погиб, во втором случае – женщина получила тяжкий вред здоровью и вынуждена до настоящего времени проходить лечение. В данных двух случаях были вопиющие нарушения правил техники безопасности. Дела этой категории объёмные и сложные в расследовании, потому что надлежит установить, кто и какие именно нарушил правила безопасности, и состоят ли они в причинно-следственной связи с наступившими печальными последствиями.

Бывают случаи, когда сами работники нарушают инструкцию по правилам техники безопасности, в таких случаях мы отказываем в возбуждении уголовного дела. Но когда совокупность факторов связана с нарушением общих требований безопасности, специальных, с отсутствием надзора за исполнением этих требований, тогда мы конечно даём принципиальную юридическую оценку, в таком случае это является преступлением.

В 2020 году было принято к производству 67 уголовных дел. При этом по итогам прошлого года по общеуголовному направлению работы снизилась как статистика поступающих обращений, так и возбужденных уголовных дел.

– Специфика этих дел заключается в том, что они очень трудоёмкие, – подчеркнул Иван Хабалкин. – Нашими следователями по уголовным делам за минувший год было назначено 97 экспертных исследований, не считая судебно-медицинских исследований, которые обязательно назначаются по некриминальным случаям смертей граждан. В это число входят 19 бухгалтерских и 4 налоговых экспертизы. Это очень трудоёмкие объёмные исследования. 11 молекулярно-генетических экспертиз – это также очень серьёзная работа, требующая времени.

Кроме того, при назначении экспертизы нельзя ошибиться в вещественных доказательствах, всё надо сделать чётко и своевременно. Даже в самых простых делах необходим дифференцированный подход, поскольку может потребоваться назначить до пяти экспертиз.

Если статистика общеуголовных дел снизилась, показатели по делам, совершённым несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, остались по-прежнему тревожными:

– Большинство из них относятся к категории преступлений против половой неприкосновенности по статьям 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). По 134 статье в Озерском городском округе за прошлый год было возбуждено восемь уголовных дел. По двум фактам были вынесены постановления об отказе в связи с недостижением подозреваемого совершеннолетнего возраста.

В таких случаях сотрудники Следственного комитета всегда стоят на страже интересов несовершеннолетних. Если речь идёт о подростках 15-17 лет, то хочу в очередной раз обратить внимание родителей на то, что необходимо держать в поле зрения круг общения своих детей: на улице, в школе, в социальных сетях. Надо беречь своих детей. Зачастую подобный негативный опыт приводит к разочарованиям и психологическим травмам, наносит непоправимый вред здоровью, а несвоевременность таких отношений приводит к крайне негативным последствиям во взрослой жизни.

В 2020 году оставалась достаточно напряжённой ситуация и по преступлениям в налоговой сфере:

– В округе работает предприятие ядерно-оружейного комплекса. Параллельно с градообразующим предприятием работают очень много организаций, которые с ним связаны. Поэтому всегда присутствуют дела по неуплате налогов. Эти дела нами расследуются достаточно успешно, часть из них направляется в суд, часть прекращается за выплатой средств, либо по истечению срока давности привлечения лица к уголовной ответственности. В таких случаях уголовное преследование прекращается, но у налоговой инспекции остаются все основания, чтобы взыскать средства через суд.

Длительный срок расследования связан с назначением налоговых экспертиз, которые проводятся длительный период времени (порядка шести-восьми месяцев). Делается это для того, чтобы исключить человеческий фактор и сделать максимально объективные выводы, не допустить нарушения интересов бюджета Российской Федерации, но и не нарушить права подозреваемого обвиняемого. Сбор доказательств по таким делам – это объёмный и длительный процесс. Во многих случаях средства возвращаются в бюджет государства, а это пенсии и заработная плата социальной сферы.

Одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета является расследование уголовных дел по преступлениям прошлых лет. Речь идёт об уголовных делах, которые ранее были приостановлены и хранились в архиве:

– Мы такие дела не забываем, возвращаемся к ним и делаем это систематически. В 2020 году было раскрыто убийство 2003 года. Фигурант по делу был известен. Когда дело подняли, установили наличие вещдоков, провели дополнительные экспертизы. Технологии исследований сейчас усовершенствовались, поэтому был установлен ряд ДНК следов на одежде.Кроме того, по опросам свидетелей были также установлены обстоятельства преступления. В итоге, совокупность доказательств позволила утверждать, что убийство было совершено данным мужчиной. Но поскольку в 2018 году он скончался, дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого. Главное, что это преступление не осталось нераскрытым. Для этого следователями была проведена большая кропотливая работа.

Наша основная задача – это соблюдение прав потерпевших, принципа неотвратимости наказания. Родственники обвиняемого и потерпевшей были ознакомлены с результатами. Несмотря на то, что люди много лет назад пережили большое горе, сегодня они знают, что справедливость была восстановлена. Таких дел достаточное количество и в Челябинской области, и по России. Все они имеют важное социальное значение.

В первом полугодии 2020 года было также раскрыто пять преступлений, связанных с разбойными нападениями, совершёнными в 2015 году. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый признал вину и частично возместил причинённый ущерб. Он был осуждён и получил пять лет лишения свободы. В 2018 году в посёлке Новогорный у пятидесяти трёх подъездов были скручены гайки с газовых кранов. В многоэтажных домах три дня не было газоснабжения. Это дело также было раскрыто:

– В 2019 году дело было приостановлено, поскольку мы не смогли найти виновного. В 2020 году сотрудниками полиции был проведен ряд мероприятий, установили подозреваемого, который в 2018 году был несовершеннолетним. В настоящее время он вину признал и раскаялся. Таким образом сотрудниками следственного отдела было расследовано и раскрыто семь преступлений категории прошлых лет, из которых одно – особо тяжкое. С целью реализации принципа неотвратимости наказания мы эту работу будем продолжать.

В завершении разговора Иван Хабалкин поблагодарил коллектив следственного отдела за плодотворную работу, за большой титанический труд, который был проведён сотрудниками в 2020 году:

– Минувший год мы проработали в тесном взаимодействии с органами МВД, ФСБ, прокуратуры и суда, они нам очень помогали в нашей работе, хочу сказать им всем отдельные слова благодарности.

В связи с юбилейной датой ещё раз хочу поблагодарить и поздравить коллег с профессиональным праздником, пожелать светлых дней, морально-психологического равновесия, побольше проводить время дома с семьями и всем крепкого здоровья.

Информация предоставлена: 15 января 2011 года комитет стал самостоятельной структурой, отделившись от прокуратуры. Государство наделило следственный комитет широким кругом полномочий, поэтому самостоятельный федеральный орган решает огромное количество задач и имеет большие полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Ведомство уполномочено осуществлять предварительное следствие по наиболее сложным уголовным делам, расследование которых имеет большое значение для укрепления в российском обществе законности и справедливости.–подчеркнул. –) –отметил, что по статистике, к сожалению, каждый январь в округе происходит убийство. Новый 2021 год не стал исключением. В настоящее время идёт предварительное расследование, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, выясняются обстоятельства дела.Прошедший 2020 год для всех был сложным, непростой была и криминогенная обстановка в Озерском городском округе:По сравнению с 2019 годом по количеству преступлений показатели 2020 года незначительно снизились. В частности, меньше стало дел общеуголовной направленности, но при этом возросло число экономических преступлений:Отстаивая конституционные права граждан, следственный отдел тщательно разбирается с любыми вопросами, соблюдая права сторон:обратил особое внимание на то, что в подобных случаях необходимо защищать свои трудовые права не в следственном, а в контролирующем органе – в Рострудинспекции. Она обладает очень широким кругом полномочий в этой сфере.Продолжая тему трудовых взаимоотношений,подчеркнул, что в прошлом году было возбуждено два уголовных дела по фактам нарушения правил техники безопасности на производстве:В 2020 году было принято к производству 67 уголовных дел. При этом по итогам прошлого года по общеуголовному направлению работы снизилась как статистика поступающих обращений, так и возбужденных уголовных дел., – подчеркнул. –Если статистика общеуголовных дел снизилась, показатели по делам, совершённым несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, остались по-прежнему тревожными:В 2020 году оставалась достаточно напряжённой ситуация и по преступлениям в налоговой сфере:Одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета является расследование уголовных дел по преступлениям прошлых лет. Речь идёт об уголовных делах, которые ранее были приостановлены и хранились в архиве:В первом полугодии 2020 года было также раскрыто пять преступлений, связанных с разбойными нападениями, совершёнными в 2015 году. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый признал вину и частично возместил причинённый ущерб. Он был осуждён и получил пять лет лишения свободы. В 2018 году в посёлке Новогорный у пятидесяти трёх подъездов были скручены гайки с газовых кранов. В многоэтажных домах три дня не было газоснабжения. Это дело также было раскрыто:В завершении разговорапоблагодарил коллектив следственного отдела за плодотворную работу, за большой титанический труд, который был проведён сотрудниками в 2020 году:Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-01-19YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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