В Кыштыме дети-сироты получили ключи от новых квартир

Новый год для нескольких молодых жителей Кыштыма начался с приятного события – получения ключей от собственных квартир. Жилье получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для них муниципалитет приобрел 14 квартир с полным благоустройством в новостройке на улице Гагарина, сообщает пресс-служба городской администрации.Ключи и документы будущим новоселам торжественно вручила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. «Новая квартира – это всегда новая жизнь, – обратилась к виновникам торжества Людмила Шеболаева. – Живите достойно, не совершайте ошибок. Дом новый, теплый. Вокруг пятиэтажки пока не выполнено благоустройство, но как только погодные условия позволят, территория будет заасфальтирована».Для каждого из получателей жилья администрация Кыштыма приобрела однокомнатную квартиру площадью 32 метра. В помещениях уже установлены счетчики и сантехника, выполнен косметический ремонт.Супруги Ксения и Андрей Маслиховы ждали новоселья два года. Совсем скоро они вместе с двухлетним сынишкой переедут в собственное жилье, да еще и с видом на сосновый бор.«Мы очень рады! – не скрывает эмоций Ксения. – И даже хорошо, что квартира нам досталась на первом этаже – с маленьким ребенком так легче».Анастасия Гончарова после двухлетнего ожидания тоже получила ключи от новой «однушки» в пятиэтажном доме на улице Гагарина.«Это лучший подарок на Новый год, – улыбается девушка. – Спасибо всем, кто помог нам приблизить мечту о собственной квартире. У меня ребенку полтора года, и совсем скоро мы переедем в этот новый дом».Добавим, что всего, начиная с 2010 года, в Кыштыме для детей-сирот приобретено 78 квартир в новостройках с полным благоустройством.