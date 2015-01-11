В Кыштыме дети-сироты получили ключи от новых квартир

На курорте «Банное» завершена подготовка трассы для этапа Кубка мира по сноуборду. Соревнования пройдут 6 и 7 февраля в двух дисциплинах – параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте, сообщает минспорт. В декабре были проведены основные виды работ: планировка полотна трассы и строительство стартовых площадок. Специалисты использовали две снегоуплотнительные машины Pisten Bully (300 polar и 600 polar). Курировал процесс технический консультант FIS Charles Turcotte. Вместе с ним работала команда профессионалов курорта «Банное».17-19 января производилась подготовка стартовых бугров для параллельного слалома и параллельного слалом-гиганта. На сегодняшний день полотно трассы для проведения соревнований готово в полном объеме.Отметим, что в ближайшее время начнется продажа билетов на этап Кубка мира по сноуборду. Посетить мероприятие смогут около 2000 человек. Для них будут построены специальные трибуны, где зрители смогут расположиться с учетом социальной дистанции.Напомним, ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» уже принимал подобные соревнования в 2019 году. Тогда на турнире выступили 92 спортсмена из 17 стран. За два дня мероприятие посетили почти 10 тысяч человек. Права на трансляцию были куплены 17 телевизионными компаниями: ORF, BNT, CCTV, L’EQUIPE, EUROSPORT, RAI, POLSAT, RTV, NBC, Матч, Областное ТВ и др. Подробнее
Новый год для нескольких молодых жителей Кыштыма начался с приятного события – получения ключей от собственных квартир. Жилье получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для них муниципалитет приобрел 14 квартир с полным благоустройством в новостройке на улице Гагарина, сообщает пресс-служба городской администрации.Ключи и документы будущим новоселам торжественно вручила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. «Новая квартира – это всегда новая жизнь, – обратилась к виновникам торжества Людмила Шеболаева. – Живите достойно, не совершайте ошибок. Дом новый, теплый. Вокруг пятиэтажки пока не выполнено благоустройство, но как только погодные условия позволят, территория будет заасфальтирована».Для каждого из получателей жилья администрация Кыштыма приобрела однокомнатную квартиру площадью 32 метра. В помещениях уже установлены счетчики и сантехника, выполнен косметический ремонт.Супруги Ксения и Андрей Маслиховы ждали новоселья два года. Совсем скоро они вместе с двухлетним сынишкой переедут в собственное жилье, да еще и с видом на сосновый бор.«Мы очень рады! – не скрывает эмоций Ксения. – И даже хорошо, что квартира нам досталась на первом этаже – с маленьким ребенком так легче».Анастасия Гончарова после двухлетнего ожидания тоже получила ключи от новой «однушки» в пятиэтажном доме на улице Гагарина.«Это лучший подарок на Новый год, – улыбается девушка. – Спасибо всем, кто помог нам приблизить мечту о собственной квартире. У меня ребенку полтора года, и совсем скоро мы переедем в этот новый дом».Добавим, что всего, начиная с 2010 года, в Кыштыме для детей-сирот приобретено 78 квартир в новостройках с полным благоустройством.