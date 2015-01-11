2021-01-19YEKT13:00:00 | Губерния На Южном Урале стартует всероссийская акция «Вода России» Источник: пресс-служба минэкологии Челябинской области









В Челябинской области стартует Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России». Первые субботники пройдут сегодня, 19 января, сообщает министерство экологии.Посткрещенские субботники продлятся до 24 января. Жители, волонтеры, представители муниципальных администраций и министерства экологии Челябинской области соберут мусор в местах расположения крещенских купелей.«Приглашаем всех, кому небезразлично будущее наших прекрасных рек и озер Южного Урала, активно вступать в ряды экологического волонтерского движения «ЭКО дозор-74», созданного при министерстве экологии Челябинской области, и принимать участие в наших традиционных субботниках и мероприятиях. Без поддержки граждан, их активной позиции наша работа невозможна», – сказал заместитель министра экологии Виталий Безруков.Напомним, в прошлом году Челябинская область первой в России выступила с инициативой проведения подобных субботников. Тогда в масштабном субботнике приняли участие 28 муниципалитетов.По итогам 2020 года Челябинская область вошла в топ-10 рейтинга наиболее активных в уборке берегов водных объектов регионов России и заняла седьмое место. Участниками акции было собрано и вывезено на полигоны 310 тонн мусора.Отметим, что сохранение уникальных водных объектов – одна из приоритетных задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».В рамках акции необходимо обеспечить экологическое оздоровление водных объектов России и проводить мероприятия по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории рек и озер круглый год.По всем имеющимся вопросам минэкологии рекомендует обращаться в администрации городских округов и муниципальных районов. Источник: пресс-служба минэкологии Челябинской областиВ Челябинской области стартует Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России». Первые субботники пройдут сегодня, 19 января, сообщает министерство экологии.Посткрещенские субботники продлятся до 24 января. Жители, волонтеры, представители муниципальных администраций и министерства экологии Челябинской области соберут мусор в местах расположения крещенских купелей.«Приглашаем всех, кому небезразлично будущее наших прекрасных рек и озер Южного Урала, активно вступать в ряды экологического волонтерского движения «ЭКО дозор-74», созданного при министерстве экологии Челябинской области, и принимать участие в наших традиционных субботниках и мероприятиях. Без поддержки граждан, их активной позиции наша работа невозможна», – сказал заместитель министра экологии.Напомним, в прошлом году Челябинская область первой в России выступила с инициативой проведения подобных субботников. Тогда в масштабном субботнике приняли участие 28 муниципалитетов.По итогам 2020 года Челябинская область вошла в топ-10 рейтинга наиболее активных в уборке берегов водных объектов регионов России и заняла седьмое место. Участниками акции было собрано и вывезено на полигоны 310 тонн мусора.Отметим, что сохранение уникальных водных объектов – одна из приоритетных задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».В рамках акции необходимо обеспечить экологическое оздоровление водных объектов России и проводить мероприятия по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории рек и озер круглый год.По всем имеющимся вопросам минэкологии рекомендует обращаться в администрации городских округов и муниципальных районов. AzAzA 2021-01-19YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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