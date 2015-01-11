Исторический музей приглашает челябинцев на выставку «Южный Урал. Лучшие фотографии»

Источник: Государственный исторический музей Южного УралаВ Челябинске накануне открылась выставка «Южный Урал. Лучшие фотографии». Это собрание работ, вошедших в одноименный представительский альбом, который был подготовлен для гостей из других стран и регионов. Увидеть их можно будет до конца февраля в Государственном историческом музее Южного Урала.В России эта выставка экспонируется впервые. Первой страной, где ее увидели, стал, как ни странно, Казахстан. Было это в 2019 году в рамках Дней Челябинской области в Костанае. Выставка имела огромный успех и получила немало восторженных отзывов, сообщает пресс-служба музея.«Южный Урал. Лучшие фотографии» — это 50 планшетов с работами более чем 40 именитых фотографов Челябинской области. Невероятные виды Уральских гор, занесенные снегом таежные деревни, бескрайние степи, могучие индустриальные пейзажи Челябинска и Магнитогорска, повседневная жизнь простых людей — Южный Урал предстает во всем своем многообразии на этих снимках. Снимки отбирали в расчете на первых лиц государств. Теперь их могут увидеть все желающие.Выставка размещается в Музейно-выставочном центре (вход со стороны набережной) и будет работать до 29 февраля (с перерывом на 21–29 января). Вход свободный.