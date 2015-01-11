На Кировке откроется фотовыставка «О спорт, ты – мир!»

Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Челябинской области станут еще более привлекательными для инвесторов. Произойдет это после принятия закона об увеличении льготного периода для резидентов с трех до четырех лет Подробнее
Обращение к работодателям Челябинской области о минимальном размере оплаты труда в Челябинской области с 1 января 2021 года первого заместителя Губернатора Челябинской области, координатора Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений И.А. Гехт Подробнее
Кампанию по вакцинации и работу министерства здравоохранения Челябинской области отметили на федеральном уровне. Во время заседания координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19 министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции в стране. В своём докладе министр назвал Челябинскую область в числе лидеров по организации процессов вакцинации.«Хочу отметить хорошую работу по вакцинации в Челябинской области. Они действительно четко организовали работу. Доведены все стандартные операционные процедуры по организации медицинской помощи, которые позволяют минимизировать временные затраты непосредственно при получении данного вида услуг», — сказал Михаил Мурашко.Напомним, что в Челябинскую область уже поступило 11 800 доз вакцины от коронавируса. В числе первых прививают группы риска: медицинский персонал, социальных работников, учителей, полицейских, волонтёров, а также жителей старше 65 лет, в том числе группы риска.«С момента поступления в область первой партии вакцины в нашем регионе четко выстроены все логистические цепочки, доставка до медицинских учреждений. Налажены процессы по проведению процедуры вакцинирования на местах, формированию списков желающих привиться. Мы ежедневно находимся на связи с федеральным центром и отрабатываем все поставленные задачи», – прокомментировал Юрий Семёнов, министр здравоохранения Челябинской области.Накануне Губернатор Алексей Текслер рассказал о планах правительства Челябинской области в части вакцинальный кампании.Было озвучено, что до конца февраля в область поступит 152 тысячи доз вакцины. Прививки также смогут поставить работники крупнейших предприятий, откроются вакцинальные пункты в вузах Челябинска и Магнитогорска.А уже с 1 февраля на портале Госуслуг заработает сервис, который позволит через личный кабинет зарегистрироваться на вакцинацию всем желающим. Подробнее
7 февраля 2021 года на пешеходной части улицы Кирова, у памятника добровольцам-танкистам, открывается фотовыставка «О спорт, ты – мир!», подготовленная Объединенным государственным архивом Челябинской области в рамках празднования 100-летия архивной службы региона.На 20 стендах (40 планшетах), расположенных по обеим сторонам от памятника, будут представлены фотографии из фондов архива, посвященные спорту высоких достижений: чемпионатов СССР по разным видам спорта, кубков мира, спартакиад народов СССР и России, спортивным событиям, происходившим на Южном Урале в последние годы. Авторы фотографий – Глеб Лунин, Павел Табарчук, Вячеслав Шишкоедов, Илья Бархатов. Историческую часть выставки представят черно-белые фотографии известного Челябинского фотокорреспондента и фотохудожника Юрия Теуша. В 2017 году в архиве создан его личный фонд, в котором в настоящее время находятся более 1200 фотонегативов, возвращенных на родину из Израиля, куда после смерти автора переехала его вдова.Организаторы выставки уверены, что нашим землякам и гостям города будет интересно увидеть на кадрах фотохроники фигуристов Ирину Роднину и Александра Зайцева на пьедестале почета чемпионата СССР по фигурному катанию; чемпиона мира в спринтерском многоборье конькобежца Александра Сафронова, уставшего, сразу после забега на катке Медео; азарт заслуженного мастера спорта Вячеслава Веденина во время лыжной гонки на III Спартакиаде народов СССР; эмоциональную реакцию знаменитого тренера хоккейной команды ЦСКА Анатолия Тарасова во время игры армейцев с челябинским «Трактором»; воспитанника челябинского хоккейного клуба Никиты Нестерова с Кубком Гагарина; баскетболистов челябинской команды «Динамо». На выставке будут представлены зимние и летние виды спорта.